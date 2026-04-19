Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 20 aprile

Correnti nord-occidentali più fresche porteranno alcuni giorni di meteo instabile in Friuli Venezia Giulia: lunedì 20 aprile, il cielo sarà da variabile a nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata saranno possibili piogge deboli o moderate a carattere intermittente, con la possibilità anche di rovesci o temporali sparsi. La quota neve si attesterà tra i 1800 e i 2000 metri.

Le temperature in pianura oscilleranno tra 10 e 12 gradi nei valori minimi e tra 18 e 21 gradi nei valori massimi. Sulla costa i valori minimi saranno compresi tra 12 e 14 gradi, mentre le massime si fermeranno tra 17 e 19 gradi. A 1000 metri la temperatura media si aggirerà intorno agli 8 gradi. A 2000 metri la temperatura media sarà intorno ai 2 gradi.