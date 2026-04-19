Nuova ambulanza per la Croce Verde di Gorizia grazie a Cassa Rurale Fvg

È stata consegnata sabato 18 aprile, davanti alla sede di via Crispi 7, la nuova ambulanza della Croce Verde Goriziana. Il mezzo è stato acquistato grazie a un contributo di 50mila euro messo a disposizione da Cassa Rurale FVG.

Un mezzo attrezzato per il soccorso avanzato.

Il mezzo, benedetto nel corso della cerimonia inaugurale, va a rafforzare e rinnovare il parco veicoli dell’associazione, impegnata quotidianamente nei servizi di emergenza, trasporto sanitario e assistenza sul territorio. Si tratta di un MAN TGE 2.0 da 177 cavalli con cambio automatico, allestito da Orion per il soccorso avanzato e dotato di tecnologie di ultima generazione – tra cui sistema di sanificazione automatico, frigorifero, piastra riscaldante e monitor-defibrillatore – che consentiranno interventi sempre più sicuri ed efficaci.

L’attività sul territorio e il lavoro dei volontari

Nel corso dell’attività annuale, la Croce Verde Goriziana effettua oltre 12.500 trasporti, percorrendo più di 410.000 chilometri tra le sedi operative di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo. Un impegno che si traduce in una presenza quotidiana accanto a cittadini, anziani e persone fragili, garantendo un servizio tempestivo e professionale sia nell’ambito dell’emergenza, in collaborazione con il sistema sanitario regionale, sia nei trasporti non urgenti e nelle assistenze sanitarie durante eventi e manifestazioni.

Un’attività resa possibile dal lavoro di circa 30 dipendenti, 15 professionisti e oltre 80 volontari, ma che comporta anche un’intensa usura dei mezzi, legata alle elevate percorrenze e alla crescente richiesta di trasferimenti verso strutture sanitarie di riferimento regionale, come Trieste e Udine.

Collenz: “Un impegno condiviso verso la comunità”

“Non è solo la consegna di un mezzo, ma il simbolo concreto di un impegno condiviso verso la comunità: da oltre un secolo Croce Verde e Cassa Rurale affondano le proprie radici negli stessi valori di solidarietà e attenzione alle persone, continuando a investire in strumenti moderni per garantire un’assistenza sempre più efficace e vicina a chi ha bisogno”, commenta il presidente della Croce Verde Goriziana, Andrea Collenz.

Nel corso della cerimonia sono intervenute numerose autorità cittadine, tra cui l’assessore al Welfare Silvana Romano, l’assessore ai Quartieri Maurizio Negro e il viceispettore Alessandro Tiban, che ha portato i saluti del questore Di Ruscio; presente anche il prefetto Ester Fedullo. Tutti hanno espresso parole di apprezzamento per l’attività svolta dalla Croce Verde Goriziana nel corso della sua lunga storia.

La vicinanza al territorio.

A esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno dell’associazione è anche il vicepresidente vicario della Cassa Rurale FVG, Umberto Martinuzzi, sottolineando la vicinanza della banca al territorio, da sempre impegnata nel sostenere iniziative in ambito sociale, sanitario, educativo e sportivo.

“Lo spirito della nostra banca è quello di affiancare realtà come la Croce Verde, punto di riferimento unico per la città; una vicinanza che nasce da una storia lunga oltre un secolo e che si traduce nell’impegno a contribuire concretamente al benessere delle persone e della comunità“.

Il rinnovo del parco mezzi rappresenta oggi una priorità non solo organizzativa, ma anche etica e sanitaria, alla luce delle normative che regolano la vita utile dei veicoli destinati all’emergenza. La Croce Verde Goriziana si conferma così una delle principali realtà del soccorso sul territorio isontino, impegnata ogni giorno a garantire servizi fondamentali per la popolazione e, in particolare, per le fasce più fragili.