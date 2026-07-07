Gli appuntamenti a Lignano.

Lignano Sabbiadoro entra nel cuore della stagione estiva con una settimana ricca di appuntamenti, tra sport, musica, spettacolo, cultura e iniziative per famiglie. Dal 7 al 13 luglio la località balneare friulana propone un calendario particolarmente intenso, che spazia dalle evoluzioni delle Frecce Tricolori al 37° Meeting Internazionale “Sport e Solidarietà”, passando per il debutto del contest Musicisti di strada e il Lignano Gospel Festival.

Una serie di eventi pensati per coinvolgere residenti e turisti, trasformando piazze, parchi, arene e lungomare in luoghi di incontro e intrattenimento. Il programma comprende grandi manifestazioni sportive, concerti, teatro di figura, presentazioni di libri, iniziative ambientali e appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio.

Musicisti di strada, il nuovo contest tra Sabbiadoro e Pineta

La settimana si apre martedì 7 luglio con il debutto di Musicisti di strada, il nuovo contest itinerante ideato da Tam Tam Comunication con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e il supporto di Enel. Fino a venerdì 10 luglio, artisti provenienti da tutta Italia si esibiranno nelle vie della città, coinvolgendo direttamente il pubblico.

La prima serata è in programma dalle 19.30 alle 23 in tre diversi punti: Piazza del Sole, Piazza City e Parco San Giovanni Bosco. I passanti potranno votare gli artisti attraverso i totem interattivi OpenStage. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio la competizione proseguirà anche al mattino, dalle 10.30 alle 13, oltre agli appuntamenti serali. I dieci artisti più votati accederanno alla finale di venerdì 10 luglio all’Arena Alpe Adria, condotta da Emanuela Folliero. La partecipazione è libera.

Allo Stadio Teghil torna il Meeting Internazionale di atletica

Mercoledì 8 luglio, alle 18, lo Stadio comunale “Teghil” ospiterà il 37° Meeting Internazionale “Sport e Solidarietà”, organizzato dall’ASD Nuova Atletica dal Friuli. L’evento, inserito nei circuiti ufficiali World Athletics ed European Athletics, comprende anche il 12° Trofeo Missoni e porterà in pista oltre 200 atleti provenienti da circa 30 Paesi.

Il Meeting conferma anche quest’anno la sua vocazione inclusiva, affiancando ai protagonisti dell’atletica internazionale giovani talenti, atleti master e atleti con disabilità. Tutti condivideranno la stessa pista in una serata dedicata allo sport e ai suoi valori. L’ingresso è gratuito.

Sempre mercoledì 8 luglio, alle 21.30, la rassegna Pupi & Pini porterà al Parco Hemingway di Lignano Pineta lo spettacolo di teatro di figura “Il canto magico della foresta”. La storia segue la giovane Amilù, protagonista di un viaggio tra magia, animali della foresta e scoperta della propria voce. L’appuntamento è a ingresso libero.

Cani in spiaggia, basket sulla sabbia e mountain bike in notturna

Giovedì 9 luglio sarà una giornata particolarmente densa di eventi. Alle 10, alla Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro, è in programma “Onde e Code – dal primo tuffo ai giochi in acqua”, incontro gratuito dedicato ai cani e al loro primo approccio al mare. L’iniziativa sarà condotta dalle educatrici cinofile Genny De Bortoli ed Elena Medadell’Accademia di Formazione Cinofila e Sportiva The Lions ed è aperta anche a chi non è ospite della spiaggia.

Dalle 10.30 alle 17, la Beach Arena di Sabbiadoro ospiterà la Tappa Nazionale FVG di Sand Basket, disciplina che porta il basket sulla sabbia. Circa 200 atleti delle categorie Mini, Under e Senior si sfideranno per conquistare il pass alle finali nazionali del circuito AICS.

Alle 20, invece, il Parco Hemingway diventerà il circuito della Lignano XC By Night, gara di mountain bike cross country in notturna aperta ad agonisti e amatori tesserati. Il percorso, lungo circa un chilometro e mezzo, sarà affrontato più volte per una gara della durata complessiva di circa 45 minuti.

Libri, musica classica e banda nelle vie di Pineta

Sempre giovedì 9 luglio, alle 18.30, il PalaPineta al Parco del Mare ospiterà un nuovo appuntamento degli Incontri con l’autore e con il vino. Protagonista sarà il giornalista Stefano Nazzi, autore del podcast “Indagini”, che presenterà il libro “Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America”, pubblicato da Mondadori. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione con i vini dell’Azienda Vinicola Lis Fadis di Spessa di Cividale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Alle 21, alla Sala Darsena, l’Associazione Culturale Insieme per la Musica proporrà il concerto di Silvia Mazzon alla viola e Nicole Costoli al pianoforte, con musiche di Glinka, Vieuxtemps, Fauré e Clarke. Sempre alle 21, il Circolo Musicale “Luigi Garzoni” animerà le vie di Lignano Pineta con una nuova serata della rassegna Arriva la Banda, che proseguirà ogni giovedì fino al 3 settembre.

Artigianato, ambiente e iniziative per le famiglie

Venerdì 10 luglio, dalle 18 alle 23.30, Piazza del Sole ospiterà Piazza della Creatività, la mostra-mercato dedicata all’artigianato artistico e alle creazioni realizzate a mano. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Enjoy Lignano, porterà a Pineta espositori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e accompagnerà l’estate fino al 28 agosto.

Sabato 11 luglio, dalle 9.30 alle 13, LAV farà tappa al Beach Village di Sabbiadoro con la campagna “Il mare è la loro casa”, dedicata alla tutela degli animali marini e dei loro habitat. L’iniziativa coinvolgerà famiglie, bambini e ragazzi con attività divulgative e materiali informativi.

Il ritorno delle Frecce Tricolori con “W Lignano”

Tra gli appuntamenti più attesi della settimana c’è il ritorno delle Frecce Tricolori con il tradizionale evento “W Lignano”. Sabato 11 luglio sono in programma le prove generali, mentre domenica 12 luglio l’Air Show si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 lungo il Lungomare Trieste, nello specchio d’acqua davanti all’ufficio spiaggia 13.



La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare porterà in cielo nove velivoli, affiancati dal solista Pony 10, con le celebri evoluzioni a bordo degli MB-339. Lo spettacolo durerà circa 25 minuti e culminerà con il tradizionale tricolore disegnato nel cielo sulle note di “Vincerò”, interpretata da Luciano Pavarotti.



Il legame tra le Frecce Tricolori e il Friuli Venezia Giulia si rinnova anche attraverso il progetto Live Frecce Tricolori, il programma di visite guidate promosso da PromoTurismoFVG alla Base Aerea di Rivolto, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Vela, libri e Gospel Festival

Domenica 12 luglio torna anche la storica regata Lui&Lei, organizzata dallo Yacht Club Lignano. La manifestazione, giunta alla 55ª edizione, è riservata a equipaggi composti da coppie uomo-donna e rappresenta uno degli appuntamenti più longevi della stagione velica lignanese.



Alle 11, l’Orangerie del Riviera Resort Hotel ospiterà un nuovo incontro della rassegna Un libro… un caffè, con la scrittrice Luisa Contin e il romanzo “L’ultima risorgiva”, pubblicato da Gaspari. Il libro racconta la trasformazione della Bassa Friulana tra il 1937 e il 1938, sullo sfondo della nascita della fabbrica della viscosa.



Da domenica 12 a martedì 14 luglio prenderà il via anche il Lignano Gospel Festival, con tre serate dedicate alla musica gospel internazionale. Domenica 12 e lunedì 13 luglio gli spettacoli si terranno in Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta, mentre martedì 14 luglio la chiusura sarà alla Beach Arena di Sabbiadoro.



Ospite d’eccezione sarà Trini L. Massie, tra le voci più autorevoli della scena gospel internazionale, insieme al coro statunitense di 46 elementi della Mt. Ararat Baptist Church di Pittsburgh. In caso di maltempo, gli spettacoli del 12 e 13 luglio si svolgeranno al PalaPineta, mentre quello del 14 luglio sarà ospitato nel Duomo di Lignano Sabbiadoro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Teatro in villa e Pupi & Pini al Parco Unicef

Lunedì 13 luglio, alle 21, partirà anche Estate in Villa, nuova rassegna ospitata nella sede U.T.E. “Nelly Dal Forno” di Lignano Pineta, in Arco della Ginestra 43. Il primo appuntamento sarà con “Erano tutte voci di vento”, spettacolo a cura di Andrea Regeni ed Enza Milan.



Alle 21.30, infine, la rassegna Pupi & Pini arriverà al Parco Unicef di Lignano Riviera con “Quel diavolo di Arlecchino”, spettacolo della Compagnia Bambabambin dedicato alle origini della celebre maschera della Commedia dell’Arte, tra teatro d’attore e teatro di figura. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero.