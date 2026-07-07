Cade sul sentiero a Forni di Sopra e perde i sensi: escursionista soccorsa con l’elicottero

Nella caduta la donna ha riportato un trauma facciale e ha perso conoscenza.

Una escursionista di Treviso è stata soccorsa nel primo pomeriggio a Forni di Sopra dopo una caduta lungo il sentiero panoramico 371, un percorso ad anello che si sviluppa nella parte medio-bassa del territorio comunale, a circa 1.200 metri di altitudine.



La donna stava camminando insieme a due compagni di escursione quando, per cause accidentali, è inciampata ed è caduta a terra. Nell’impatto ha riportato un trauma facciale e ha perso conoscenza, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme e l’intervento dei soccorritori

A seguito della chiamata di emergenza, la Sores ha attivato le squadre di Forni di Sopra del Soccorso Alpino, insieme all’elisoccorso regionale e alla Guardia di Finanza. I tecnici hanno raggiunto la zona dell’incidente per supportare le operazioni di recupero e assistere l’equipaggio sanitario.



Le squadre di terra hanno coadiuvato l’intervento dell’elicottero, permettendo di stabilizzare l’escursionista direttamente sul posto. Considerata la dinamica della caduta e il trauma riportato, è stato disposto il trasferimento in ospedale.



Una volta stabilizzata, la donna è stata verricellata a bordo dell’elisoccorso regionale e trasportata all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento si è concluso poco dopo le 14.