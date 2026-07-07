Atterrano con il parapendio tra i bagnanti della spiaggia di Grado, volevano andare al ristorante

Multati con 200 euro a testa.

Sono atterrati con il parapendio a motore sulla spiaggia di Grado Pineta, tra i bagnanti, con l’intenzione di raggiungere un ristorante della zona. Per questo una coppia di sessantenni è stata sanzionata con una multa amministrativa da 200 euro a testa.



L’episodio è avvenuto domenica sulla spiaggia della località balneare isontina. A notare i due mezzi in volo sono stati i bagnini, che hanno seguito la scena a distanza mentre i parapendii sorvolavano l’area degli stabilimenti balneari, prima di scendere sulla sabbia.

L’atterraggio con il parapendio sulla spiaggia di Grado.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero atterrati in una zona frequentata dai turisti, creando una situazione di potenziale pericolo. Gli assistenti alla sicurezza e al salvataggio hanno quindi deciso di segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità.

Sul posto sono stati allertati la Capitaneria di porto e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. I due sessantenni sono stati poi rintracciati in un ristorante della zona e identificati. La coppia, secondo quanto emerso, era partita da Staranzano, dove era arrivata con un camper. L’obiettivo sarebbe stato proprio quello di raggiungere Grado Pineta e fermarsi a pranzo in un locale vicino alla spiaggia.

Le violazioni contestate

Alla coppia è stata contestata la violazione delle regole che vietano l’atterraggio in aree non autorizzate. I parapendii, infatti, non possono scendere su spiagge o zone frequentate dai bagnanti, ma devono utilizzare aviosuperfici idonee e autorizzate.

Non solo. L’episodio riguarda anche il divieto di sorvolo sopra gli arenili, previsto proprio per evitare rischi per le persone presenti in spiaggia. Per questo, oltre alla sanzione già comminata, sono in corso le valutazioni per verificare se l’atterraggio possa configurare ulteriori violazioni, anche legate alle norme sul Demanio marittimo. In questi casi, qualora vengano accertate altre responsabilità, la sanzione amministrativa può andare da 100 a mille euro.