Cade da quattro metri durante i lavori in stazione, operaio ferito a Casarsa

7 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

L’infortunio sul lavoro nella notte alla stazione di Casarsa.

Infortunio sul lavoro nella notte alla stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito durante alcune attività di manutenzione lungo la linea ferroviaria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato nei lavori. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico e toracico.

I soccorsi nella notte

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. L’operaio è stato stabilizzato e quindi trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti e cure, non sarebbero particolarmente gravi. L’uomo non risulta in pericolo di vita.

Alla stazione sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, impegnati nelle operazioni di supporto e messa in sicurezza dell’area.

Sull’episodio sono in corso verifiche per chiarire con precisione come sia avvenuta la caduta. I primi accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Fiume Veneto. Sono intervenuti anche gli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, chiamati a ricostruire la dinamica dell’infortunio e ad accertare il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro.

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