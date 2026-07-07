Cade da quattro metri durante i lavori in stazione, operaio ferito a Casarsa

L’infortunio sul lavoro nella notte alla stazione di Casarsa.

Infortunio sul lavoro nella notte alla stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito durante alcune attività di manutenzione lungo la linea ferroviaria.



L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato nei lavori. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico e toracico.

I soccorsi nella notte

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. L’operaio è stato stabilizzato e quindi trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti e cure, non sarebbero particolarmente gravi. L’uomo non risulta in pericolo di vita.

Alla stazione sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, impegnati nelle operazioni di supporto e messa in sicurezza dell’area.

Sull’episodio sono in corso verifiche per chiarire con precisione come sia avvenuta la caduta. I primi accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Fiume Veneto. Sono intervenuti anche gli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, chiamati a ricostruire la dinamica dell’infortunio e ad accertare il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro.