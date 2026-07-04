Lignano si trasforma in un palco a cielo aperto: arriva Musicisti di strada

A Lignano torna l’appuntamento con la rassegna Musicisti di strada.

Dal 7 al 10 luglio Lignano Sabbiadoro si trasforma in un grande palcoscenico diffuso per la prima edizione di “Musicisti di strada”, la rassegna musicale ideata da Tam Tam Comunication, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e il supporto di Enel.

L’iniziativa è dedicata a musicisti e artisti emergenti capaci di esibirsi in autonomia in un contesto urbano, portando la propria musica a diretto contatto con cittadini e turisti. Per tre giorni, le vie centrali della località balneare ospiteranno concerti e performance dal vivo, dando spazio a talenti selezionati attraverso un bando pubblico.

Le esibizioni nelle piazze di Lignano

I musicisti finalisti si esibiranno nei “corner” allestiti in tre punti strategici della città: Piazza del Sole a Pineta, Piazza City a Sabbiadoro e Parco San Giovanni Bosco. L’evento sarà realizzato anche grazie ai totem interattivi di OpenStage, startup innovativa specializzata nell’intrattenimento urbano.

Il programma prevede esibizioni martedì sera dalle 19.30 alle 23, mentre mercoledì e giovedì gli artisti suoneranno sia al mattino, dalle 10.30 alle 13, sia alla sera, dalle 19.30 alle 23.

A rendere ancora più coinvolgente la rassegna sarà il ruolo del pubblico. Saranno infatti i passanti, tra residenti e turisti, a votare le migliori esibizioni di strada. In ogni piazza sarà presente un’hostess incaricata di raccogliere le preferenze.

Artisti emergenti tra pop, rock, soul e cantautorato

I protagonisti della manifestazione rappresentano un panorama musicale ricco e trasversale. Sul palco diffuso di Lignano si alterneranno cantautori, interpreti, musicisti e performer con percorsi molto diversi: dalla formazione accademica alle esperienze da autodidatti, dai concorsi canori nazionali ai talent televisivi, fino ai festival, ai musical e alle collaborazioni con professionisti del settore.

I repertori attraverseranno generi differenti, dal pop al rock, dal soul al folk, dal funk alla disco, fino al cantautorato, alla musica internazionale e alle sonorità etniche. Una proposta pensata per valorizzare la creatività degli artisti e, allo stesso tempo, animare le vie della città durante le giornate estive.

La finalissima all’Arena Alpe Adria

Al termine dei tre giorni di musica, i dieci artisti o gruppi che avranno ottenuto il punteggio più alto accederanno alla finalissima, in programma venerdì 10 luglio 2026 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, a partire dalle 21.

La serata conclusiva sarà condotta da Emanuela Folliero. I finalisti potranno esibirsi davanti a una giuria di qualità composta da Paolo Baruzzo, responsabile eventi e promozione di Azzurra Music, Lena Biolcati, cantante e vocal coach, Tobia Dell’Olio, speaker di Radiofreccia, e Quanidos Ling della SIAE di Latisana. Sarà la giuria a decretare il vincitore assoluto della prima edizione.

Ospite d’eccezione della serata sarà Gabriele Cirilli, che accompagnerà i momenti musicali con la sua comicità e alcuni dei migliori sketch del suo repertorio, regalando al pubblico una serata di intrattenimento e risate.

Il vincitore si aggiudicherà un accordo con un’etichetta discografica per la pubblicazione e distribuzione digitale di un brano inedito, autoprodotto dall’artista o dal gruppo, oltre a un premio in denaro destinato a sostenere il percorso artistico e la crescita musicale.