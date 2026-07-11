Il cielo di Lignano si colora con le Frecce Tricolori: tutto pronto per il grande Air Show

La grande attesa a Lignano per lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Tutto pronto per il Viva Lignano Air Show 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nella località balneare friulana. Domenica 12 luglio il cielo sopra Lignano Sabbiadoro si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al volo acrobatico, alla storia dell’aviazione e alle operazioni di soccorso aereo, con il gran finale affidato alla Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.



Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina, sabato 11 luglio, nel corso di una conferenza stampa promossa dall’Amministrazione comunale. All’incontro hanno partecipato il sindaco Laura Giorgi, il comandante del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza alla base di Rivolto, colonnello Antonino Siclari, il comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, tenente colonnello Franco Paolo Marocco, e il presidente dell’Aero Club Friulano Francesco Regolin.



Durante la presentazione è stato evidenziato il grande lavoro organizzativo che consente ogni anno di portare a Lignano uno degli eventi più seguiti della stagione estiva, capace di richiamare sulla spiaggia decine di migliaia di residenti, turisti e appassionati.



L’Air Show è organizzato dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il supporto dell’Aero Club Friulano di Campoformido, affiliato all’Aero Club d’Italia, e con la collaborazione della società Lignano Sabbiadoro Gestioni. La direzione della manifestazione è affidata al colonnello Paolo Pari, già pilota militare ed esperto direttore di manifestazioni aeree, che ha illustrato nel dettaglio il programma.

Le esibizioni in programma

Domenica il pubblico potrà assistere alle esibizioni di alcuni tra i migliori interpreti del volo acrobatico nazionale, a partire da Davide Augusti, socio dell’Aero Club Friulano, e Andrea Pesenato. In cielo arriveranno anche gli RV8 Team, provenienti dall’aeroporto di Trento-Mattarello, e i Ttake Team, protagonisti a bordo degli Yak-52 pilotati da Marcello Tedeschi e Attilio Tarabusi.



Spazio anche al volo ultraleggero con i quattro Tecnam P.2002 del Roma Fly Team, mentre l’ala rotante sarà rappresentata da alcuni dei mezzi più avanzati utilizzati nelle attività di soccorso e sicurezza.



Saranno presenti l’AW169 della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia-Tessera, l’Airbus H145D3 dell’Elisoccorso del Friuli Venezia Giulia e l’HH139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Quest’ultimo aprirà la manifestazione con un sorvolo accompagnato dalla Bandiera italiana e proporrà successivamente una spettacolare simulazione di soccorso in mare.

L’omaggio a Baracca e al Barone Rosso

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura la presenza, per la prima volta a Lignano, di due fedeli riproduzioni di velivoli della Prima guerra mondiale: lo SPAD XIII e il Fokker DR.1, appartenenti alla Fondazione Jonathan di Nervesa della Battaglia.



I due aerei renderanno omaggio a figure leggendarie della storia dell’aviazione come Francesco Baracca e il Barone Rosso, offrendo al pubblico anche un viaggio nella memoria e nell’evoluzione del volo militare. A chiudere la manifestazione saranno, come da tradizione, le Frecce Tricolori, guidate da terra dal comandante Franco Paolo Marocco. La Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderà sul cielo della località balneare quello che viene considerato il Tricolore più grande al mondo, regalando al pubblico il momento più atteso dell’intera giornata.



“Quello proposto domani è molto più di uno spettacolo aereo: è uno degli eventi che meglio rappresentano la capacità di Lignano Sabbiadoro di ospitare manifestazioni di livello nazionale, richiamando ogni anno decine di migliaia di persone”, ha sottolineato il sindaco Laura Giorgi.



“È una straordinaria occasione di promozione per la città e per tutto il territorio, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, Aeronautica Militare, Aero Club Friulano, Forze dell’ordine, volontari e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento”.



Il comandante del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, colonnello Antonino Siclari, ha invece evidenziato il lavoro di squadra e la forte coesione che accompagnano la preparazione dell’Air Show, elementi fondamentali per rendere la manifestazione sicura ed emozionante.



Il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Franco Paolo Marocco, ha ricordato anche il forte legame della Pattuglia Acrobatica Nazionale con Lignano, località utilizzata come sede di addestramento durante tutto l’inverno. Tornare in estate e disegnare nel cielo il grande Tricolore rappresenta, ha spiegato, un modo per ringraziare la città.

Simulatore di volo e realtà aumentata

In occasione del Viva Lignano Air Show, sabato 11 e domenica 12 luglio il Parco San Giovanni Bosco ospiterà un’area espositiva curata dall’Aeronautica Militare, aperta al pubblico dalle 11 alle 19. Visitatori e appassionati potranno vivere l’emozione del volo attraverso un simulatore ludico, provare i visori per la realtà aumentata e conoscere più da vicino le attività dell’Aeronautica Militare grazie a uno stand informativo dedicato.



Sull’arenile, all’altezza dell’Ufficio Spiaggia 11, sarà inoltre allestito uno spazio nel quale sarà possibile consultare riviste specializzate dedicate al settore aeronautico. L’Amministrazione comunale invita residenti e turisti a non perdere lo spettacolo, ma anche a programmare per tempo gli spostamenti, utilizzando quando possibile i servizi navetta e il trasporto pubblico predisposti per l’occasione. L’obiettivo è consentire a tutti di vivere in piena sicurezza uno degli appuntamenti simbolo dell’estate di Lignano Sabbiadoro.