La situazione degli incendi in Friuli Venezia Giulia.

Restano attivi, ma in gran parte sotto controllo, diversi incendi boschivi scoppiati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Le operazioni di spegnimento, bonifica e monitoraggio proseguono nelle province di Pordenone, Udine e Trieste, con l’impiego di personale forestale, volontari e mezzi aerei regionali.

La situazione più impegnativa riguarda Monrupino, dove le fiamme hanno interessato un’area di circa 17 ettari. Questa mattina, intorno alle 7.30, sono riprese le operazioni di bonifica con l’intervento del secondo elicottero regionale, che ha terminato i lanci alle 9.17.

A coordinare le attività è il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Duino Aurisina. Sul posto sono presenti anche i volontari della Protezione civile di Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle, Duino Aurisina e Monfalcone, oltre ai Corpi dei pompieri volontari di Breg, Trieste e Muggia. Attivato anche un presidio sanitario della Croce Verde Goriziana.

Monte Raut, incendio sotto controllo dopo la pioggia

In località Monte Raut, nel territorio comunale di Andreis, durante la notte ha piovuto per circa un’ora sulla zona interessata dall’incendio. Il rogo rimane attivo, ma viene indicato come sotto controllo.



Situazione stabile anche a Cima del Forat, tra i Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo. L’incendio è ancora attivo, ma sotto controllo, e ha finora interessato una superficie di circa un ettaro e mezzo.



A Monte Corda Piccola, Ca’ Selva, nel Comune di Tramonti di Sopra, intorno alle 10.45 alcune fumarole sono tornate visibili dal fondovalle. La zona resta monitorata dal personale della Stazione forestale di Maniago. L’area percorsa dalle fiamme è stimata tra i 3 e i 4 ettari.

Fiamme ancora attive nel territorio di Tramonti

Sul Monte Gjavon, nel Comune di Tramonti di Sotto, l’incendio è ancora parzialmente attivo, ma la situazione non presenta variazioni rispetto all’ultimo aggiornamento. La superficie interessata è di circa 0,2 ettari.



Rimane attivo anche il rogo in località Lastre di Peschis, Casera Cuel, nel Canal Grande di Meduna, nel Comune di Tramonti di Sopra. In questo caso l’area bruciata è di circa un ettaro.



A Monte Piolsa, nel Comune di Claut, le operazioni di spegnimento con il primo elicottero regionale sono iniziate intorno alle 5.30. Le attività sono state coordinate da terra dal Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Claut. L’elicottero ha concluso i lanci alle 9.50, mentre la zona continua a essere sorvegliata dal personale forestale.

Temporali in arrivo sulle zone interessate

Nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sulla zona montana, che potrebbero successivamente raggiungere anche la pianura e, con minore probabilità, la costa.

Sulla pianura i fenomeni potrebbero risultare localmente forti, mentre nelle ore centrali della giornata lungo la costa soffierà Scirocco o vento moderato dai quadranti meridionali.