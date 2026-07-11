Dalla gastronomia ai mercatini, in Fvg 35 eventi per la Giornata nazionale delle Pro Loco

Le iniziative per la Giornata nazionale delle Pro Loco in Friuli Venezia Giulia.

Domenica 12 luglio il Friuli Venezia Giulia celebra la Giornata nazionale delle Pro Loco, l’iniziativa promossa dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia per rendere omaggio al mondo del volontariato locale e al suo fondamentale contributo nella tutela delle tradizioni, della cultura e dell’identità dei territori.

Saranno 35 le associazioni del Friuli Venezia Giulia che aderiranno alla manifestazione, presentando un ricco programma di appuntamenti dedicati alla gastronomia, alle tradizioni popolari, all’artigianato, alla cultura, alla musica e alla scoperta delle bellezze paesaggistiche regionali. Alcune iniziative si sono già svolte, mentre altre proseguiranno nei giorni successivi alla ricorrenza nazionale.

“Una festa per tutto il nostro mondo che con impegno e passione si prende cura di comunità, tradizioni e territori”, commenta Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale Unpli Friuli Venezia Giulia.

“In regione sono attive oltre 250 Pro Loco, con oltre 22 mila volontari e circa 1.400 eventi organizzati durante l’anno: il 12 luglio, come sottolineato dal presidente nazionale Antonino La Spina, è l’occasione per celebrarli tutti”.

Gli eventi.

Aiello e Joannis

Ad Aiello e Joannis è in programma “La sardelada di Dael”, momento conviviale organizzato per celebrare la Giornata nazionale delle Pro Loco. La comunità potrà ritrovarsi per degustare sardelle e altri prodotti locali, mentre nel corso dell’iniziativa sarà presentato ufficialmente anche il nuovo direttivo dell’associazione.



Buja

A Buja torna “Sant Ramacul 2026”, manifestazione organizzata in occasione dei festeggiamenti dedicati al patrono Sant’Ermacora. Il programma comprende chioschi enogastronomici, serate musicali animate da diversi dj e momenti di aggregazione nel centro del paese, fino al tradizionale spettacolo pirotecnico conclusivo.



Campeglio

A Campeglio spazio a “Birriamo – La festa della birra artigianale friulana”, una rassegna dedicata alle produzioni brassicole del territorio. Saranno presenti otto birrifici regionali, accompagnati da piatti tipici della tradizione friulana e da un servizio al tavolo pensato per permettere ai partecipanti di degustare le diverse proposte in un’atmosfera conviviale.



Casarsa della Delizia

A Casarsa della Delizia, nella serata di lunedì 13 luglio, è prevista la proiezione cinematografica all’aperto del film “If – Gli amici immaginari”. L’appuntamento avrà inizio alle 21.15 nel giardino di Palazzo Brinis, trasformato per l’occasione in una sala cinematografica estiva sotto le stelle.



Cimolais

A Cimolais si svolgerà la 41esima edizione de “La Cimoliana”, tradizionale corsa e camminata non competitiva immersa nel paesaggio della Val Cimoliana. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi da 6, 14 e 28 chilometri, con diversi punti di ristoro predisposti lungo i tracciati.



Comunità di Bueriis

A Bueriis di Magnano in Riviera torna la 52esima edizione della “Fieste dai croz”, storica manifestazione dedicata alle rane, preparate e proposte secondo differenti ricette della tradizione locale. Il programma comprende anche tornei sportivi, musica, intrattenimento e la tradizionale marcialonga.



Dignano

A Dignano prosegue la 44esima edizione del Festival della birra, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale. La manifestazione si sviluppa nell’arco di due fine settimana, con sei serate dedicate alle specialità gastronomiche, alla musica e ai momenti di aggregazione per l’intera comunità.



Enjoy Lignano

A Lignano Sabbiadoro viene proposta “Piazza della creatività”, mostra-mercato serale dedicata all’artigianato artistico e alle produzioni realizzate a mano. L’iniziativa, organizzata il venerdì sera, rappresenta una vetrina per hobbisti e artigiani provenienti da diverse località del Friuli Venezia Giulia.



Fauglis

A Fauglis sono in programma i tradizionali festeggiamenti paesani nell’area del campo sportivo. Il calendario propone estrazioni della tombola, serate quiz, appuntamenti musicali e un’enoteca con numerose proposte, creando occasioni di divertimento e socialità per tutte le età.



Forni di Sopra

A Forni di Sopra l’appuntamento è con “Gastronomia e tradizione: le erbe, il fieno, l’abete e il bosco”. Nella Sala Dolomiti Incontri, lo chef Marco Cappellari guiderà uno show cooking e una degustazione dedicati ai profumi e ai sapori della montagna, valorizzando ingredienti legati ai prati, ai boschi e alle tradizioni locali.



Grions di Sedegliano

A Grions di Sedegliano si disputa il Torneo di Sant’Anna, organizzato dalla Pro Loco in occasione delle celebrazioni dedicate alla patrona. Le partite si svolgeranno nelle strutture del campo sportivo della frazione, coinvolgendo squadre, famiglie e appassionati di calcio.



Gruppo Giovanile Brazzacco

A Brazzacco di Moruzzo il Forte di Santa Margherita ospita la “Festa al Forte 2026”. La manifestazione propone specialità e prodotti locali, un’area dedicata alla gastronomia bavarese e spazi pensati per le famiglie, il tutto nella suggestiva cornice della fortificazione.



Il Tiglio – Tarvisio

A Tarvisio, nella torre medievale di Piazza Unità, sarà visitabile “La bottega degli elfi”, esposizione artigianale dedicata alle opere di Sabrina Maturi. Il percorso comprende arredi in legno, quadri e diversi oggetti d’arte realizzati a mano, presentati all’interno di uno degli spazi storici più caratteristici della città.



Latisana

A Latisana proseguono le “Sere d’estate”, iniziativa che ogni giovedì di luglio anima le piazze cittadine. Il programma comprende musica, balli di gruppo, spettacoli e attività dedicate ai bambini, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro nel cuore della città.



Maggio Castionese

A Castions di Strada, nella serata di sabato 11 luglio, si svolge la “Notte azzurra 2026”. Via Roma sarà animata da attività sportive, musica dal vivo e momenti di intrattenimento realizzati in collaborazione con i commercianti del paese.



Montegnacco

A Montegnacco di Cassacco torna la “Festa d’estate 2026”, organizzata nel parco Zanier. Tra gli appuntamenti figurano la tradizionale Marcialonga dei Fiori e numerose proposte gastronomiche alla griglia, tra cui la caratteristica costa alla fiamma.



Muggia

A Muggia, nella serata di sabato 11 luglio, Largo Nazario Sauro ospita “Muggia crea estate”. La mostra-mercato permetterà al pubblico di conoscere le creazioni degli artigiani locali, con oggetti realizzati a mano e produzioni artistiche esposte nel centro cittadino.



Preone

A Preone è in programma “Storie di paese 2026”, iniziativa dedicata alla memoria, alle tradizioni e alla convivialità della comunità. Sabato 11 luglio la corte di Palazzo Lupieri ospiterà la “Cena di Pais”, momento di incontro pensato per riunire residenti e visitatori.



Pro Torviscosa

A Torviscosa viene proposto “Malisana barocca”, concerto-spettacolo curato da Dario Ponissi e Romana Maiori. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio tra madrigali, arie e letture storiche, attraversando il periodo compreso tra il Rinascimento e il Barocco.



Pro Vinaio

A Vinaio l’appuntamento è con “La calamarata”, pranzo estivo organizzato nella struttura Barut. Il menù sarà incentrato sui calamari, accompagnati da diversi contorni, per una giornata dedicata alla gastronomia e alla socialità.



Quadrifoglio – Pasiano di Pordenone

Nella frazione di Visinale torna la tradizionale Sagra del Carmine, promossa dalla Pro Loco Quadrifoglio. Il programma comprende serate musicali a tema, intrattenimento e numerose proposte culinarie legate alla cucina tipica del territorio.



Reana del Rojale

A Reana del Rojale viene organizzato “Rojaltour”, progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del territorio comunale. L’iniziativa punta a far conoscere le risorse paesaggistiche, culturali e ambientali del Rojale attraverso un’esperienza aperta alla comunità e ai visitatori.



Roveredo di Varmo

A Roveredo di Varmo si celebrano i Santi Ermacora e Fortunato con una sagra paesana ricca di appuntamenti. Accanto alle proposte gastronomiche sono previsti eventi culturali, spettacoli teatrali e approfondimenti dedicati ai proverbi e ai modi di dire legati al calendario friulano.



San Leonardo Valcellina

A San Leonardo Valcellina si svolgerà “Not di musica”, manifestazione estiva ospitata nell’area ricreativa del paese. Protagonista della serata sarà il trio composto da Gianni Fassetta, Ludovico Armellini e Davide Fanna.

Santa Lucia

Nell’ambito della “Sagra dea Quaia”, domenica 12 luglio è in programma la “Pedalata per la Vita”. La cicloturistica di beneficenza è organizzata insieme alle associazioni Avis e Aido e unisce attività sportiva, solidarietà e promozione della cultura della donazione.



Sappada

A Sappada si svolgono “Borgate in festa” e una passeggiata culturale tra le vie del paese. Tre giornate saranno dedicate alle tradizioni delle borgate storiche di Hoffe, Fontana e Kratten, con mercatini e appuntamenti itineranti. Lunedì 13 luglio sarà inoltre proposta una visita guidata alla scoperta dei murales.



Sauris Zahre

A Sauris è in programma “(R)estate a Sauris”, camminata collettiva aperta a partecipanti di tutte le età. L’iniziativa si sviluppa lungo i sentieri naturalistici della zona e punta a favorire l’attività motoria, la socializzazione e la conoscenza dell’ambiente montano.



Sesto al Reghena

A Sesto al Reghena torna “Sexto vintage”, appuntamento annuale ospitato nella suggestiva cornice di Piazzetta Burovich. L’evento propone collezionismo, musica, mercato dell’usato e gastronomia, richiamando appassionati e curiosi.



Vajont

A Vajont si celebra la 55esima edizione di “Vajont in festa”, manifestazione organizzata in occasione dell’anniversario della fondazione del Comune. Il programma comprende attrazioni, proposte di ristorazione su strada e momenti di intrattenimento dedicati anche alle famiglie.



Val Resia

In Val Resia è prevista una conferenza dedicata al Monte Canin, con particolare attenzione al fenomeno del carsismo e alle acque sotterranee del complesso montuoso. L’incontro sarà condotto da esperti della Federazione Speleologica regionale.



Venzone

A Venzone, domenica 12 luglio, torna “Mercanti nel borgo”, mercatino dell’antiquariato e del collezionismo ospitato lungo le vie del centro storico. Saranno presenti espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia e anche da Austria e Croazia.



Villaorba di Basiliano

A Villaorba di Basiliano è in programma “Aperitivo in compagnia”, organizzato dalla Pro Loco Vileuarbe. Domenica 12 luglio, sotto i pini di Piazza della Chiesa, il pubblico potrà trascorrere un momento conviviale accompagnato dalla musica dal vivo.



Virco

A Virco torna la quinta edizione di “Virco sotto le stelle”, articolata in due serate presso il campo sportivo. Sabato 11 luglio sono previsti musica e servizio di ristoro, mentre domenica 12 luglio la manifestazione proseguirà con la tradizionale grigliata.



Gli eventi già svolti

Tra gli appuntamenti inseriti nella Giornata nazionale delle Pro Loco figura anche la “Cena in bianco 2026” di Cormons, che si è svolta il 10 luglio in Piazza XXIV Maggio. La serata conviviale ha visto i partecipanti rispettare il tradizionale abbigliamento completamente bianco.



A Forni Avoltri si è invece già svolto l’appuntamento “E…state con noi! La Zabriza di Eros”, dedicato alla degustazione del tipico spezzatino della tradizione carnica e accompagnato da un concerto rock dal vivo.