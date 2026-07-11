Spettacolo al Castello di Udine per la Ceghedaccio Symphony Orchestra.

Applausi, entusiasmo e una standing ovation finale hanno accompagnato il debutto della Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg nella prestigiosa cornice del Castello di Udine. Oltre trenta musicisti, diretti dal maestro Denis Monte, e tre vocalist hanno regalato al pubblico più di due ore di musica, energia ed emozioni.



La serata, andata in scena ieri, venerdì 10 luglio, nell’ambito del cartellone di UdinEstate, ha conquistato la platea fin dalle prime note. Centinaia di spettatori hanno accompagnato con gli applausi ogni brano, fino al gran finale, quando il pubblico si è alzato in piedi per cantare e ballare, trasformando il Colle del Castello in una grande festa sotto le stelle.

Un viaggio musicale dagli anni Settanta ai Novanta

Il progetto “Let the music play”, ideato da Renato e Carlo Pontoni, ha confermato ancora una volta la capacità di unire l’energia e il coinvolgimento del Ceghedaccio con il fascino e la potenza di una grande orchestra sinfonica.



Sotto la direzione del maestro Denis Monte, oltre trenta musicisti hanno dato vita a uno spettacolo di forte impatto, grazie alla sezione fiati, agli archi dell’Accademia Arrigoni, alla sezione ritmica, al coro e alle voci soliste.



Il pubblico è stato accompagnato in un viaggio tra i grandi successi internazionali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Nel repertorio brani di Gloria Gaynor, ABBA, Queen, Spandau Ballet e Stevie Wonder, oltre alle indimenticabili colonne sonore de “La febbre del sabato sera”. Ogni canzone è stata proposta in una veste nuova, attraverso gli arrangiamenti curati da Marco Bianchi, Rudy Fantin e Denis Feletto, capaci di fondere sonorità disco, pop, soul e orchestrali.

Il debutto di Lakeetra Knowles

Grande entusiasmo anche per i tre protagonisti al microfono. Il pubblico udinese ha accolto con calore il debutto nella Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg della cantante americana Lakeetra Knowles, originaria di Little Rock, in Arkansas.



Con la sua voce potente e ricca di sfumature soul, l’artista ha conquistato gli spettatori. Al suo fianco si sono esibiti Gianluca Amore, tra le più apprezzate voci soul italiane, e Stevie Biondi, fratello di Mario Biondi, protagonisti di interpretazioni coinvolgenti che hanno reso ancora più spettacolare la serata.



“Suonare per la prima volta sul Colle del Castello rappresentava per noi un momento speciale e il calore che ci ha riservato il pubblico ha superato ogni aspettativa – commentano Renato e Carlo Pontoni –. Vedere così tante persone emozionarsi, cantare e ballare insieme è la soddisfazione più grande per tutti noi”.

Il video.