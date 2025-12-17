Per la lignanese Graziella Kainich è il terzo mandato alla guida della Sogit.

Graziella Kainich, Presidente della sezione di Lignano Sabbiadoro, è stata eletta Presidente Nazionale del Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia (S.O.G.IT.) per il terzo mandato. Le elezioni si sono svolte a fine novembre a Lignano Sabbiadoro durante l’annuale Assemblea Nazionale dell’associazione, alla presenza dei Presidenti e dei rappresentanti delle sezioni S.O.G.IT. presenti sul territorio italiano.

La rielezione della Presidente Kainich non rappresenta solo un atto formale, ma il riconoscimento di un percorso di impegno, competenza e dedizione, un chiaro segnale di fiducia nella capacità di garantire continuità, stabilità e visione in una fase complessa per il mondo del volontariato. Un mandato che guarda al futuro con la solidità della tradizione e con la determinazione di un’associazione che, da sempre, mette la persona al centro.

In un contesto segnato da nuove sfide — dalle emergenze sanitarie ai crescenti bisogni sociali, fino agli aggiornamenti normativi e al potenziamento dei servizi — la presenza di una guida esperta potrà favorire il rafforzamento dell’organizzazione e il sostegno concreto alle migliaia di volontari che operano quotidianamente in tutta Italia.

La storia della Sogit.

S.O.G.IT. affonda le proprie radici nella millenaria tradizione dell’Ordine di San Giovanni, nato a Gerusalemme nell’XI secolo come confraternita dedita all’assistenza dei pellegrini e alla cura dei malati. Nel corso dei secoli, questa esperienza si è evoluta e diffusa in diversi Paesi, mantenendo saldi i valori fondativi di servizio, solidarietà, dignità della persona e protezione della vita. Da questa eredità storica è nata, in epoca moderna, una rete internazionale di associazioni di soccorso riunite in Johanniter International (JOIN), partnership con sede a Bruxelles che coordina decine di organizzazioni non profit attive in Europa e Medio Oriente, con oltre 100.000 volontari in Paesi come Germania, Italia, Francia, Austria, Svizzera, Svezia, Paesi Bassi e molti altri.

Il Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia (S.O.G.IT.) rappresenta il ramo italiano di questa tradizione ospedaliera e assistenziale. Attiva dal 1977, l’associazione opera come organizzazione di volontariato sanitario ed è impegnata nel primo soccorso d’emergenza, nel trasporto sanitario urgente, nella protezione civile, nell’assistenza a manifestazioni, nel trasporto di infermi e persone con disabilità, nel soccorso in acqua, nella formazione sanitaria e in numerosi altri ambiti di supporto alla comunità.



La nascita dei “Giovanniti” in Italia è strettamente legata al terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, evento che generò una straordinaria mobilitazione di aiuti internazionali, in particolare da parte dei volontari tedeschi della Johanniter Unfall-Hilfe. In quel contesto di emergenza e solidarietà maturò l’esigenza di dare vita a un’organizzazione italiana permanente di soccorso. Oggi S.O.G.IT. è presente con le sue sezioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria e Lazio, continuando a essere un punto di riferimento per il volontariato sanitario e la protezione civile.