Ambulanza a Sappada: sarà attiva 24 ore su 24 per tutto il 2026

Rinnovato il servizio di ambulanza diurno e notturno a Sappada.

Il rinnovo fino a tutto il 2026 del servizio di ambulanza diurno e notturno a Sappada rappresenta una scelta politica chiara e un segnale concreto di attenzione verso i territori montani. La conferma da parte dell’Assessore alla Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi della copertura h24 consolida un presidio essenziale per la sicurezza della popolazione residente e per i numerosi turisti che frequentano la località in ogni periodo dell’anno, rafforzando la rete dell’emergenza-urgenza in un’area che presenta specifiche criticità legate alla conformazione geografica e alla stagionalità.

Il servizio, svolto dalla SVEP su incarico e con il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, rientra nella programmazione regionale dell’emergenza sanitaria e testimonia una volontà precisa: garantire servizi adeguati anche nelle aree periferiche e montane, superando una logica emergenziale e puntando invece su soluzioni strutturate e continuative.



Una scelta che assume un valore strategico in territori come Sappada, dove la distanza dai grandi centri e i flussi turistici impongono standard elevati di sicurezza e tempestività negli interventi.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione comunale ha accolto con soddisfazione la decisione. “Il rinnovo del servizio fino al 2026 è un risultato molto importante per Sappada – ha dichiarato il sindaco Alessandro De Zordo – perché dimostra che la Regione Friuli Venezia Giulia ha compreso le esigenze del nostro territorio e ha scelto di investire in modo concreto sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi. A nome della comunità esprimo un sincero ringraziamento per l’attenzione e il sostegno garantiti”.

Sul piano amministrativo e operativo, l’assessore comunale alla sanità Alessandro Mauro ha evidenziato come “la continuità del servizio di ambulanza diurna e notturna rappresenti una risposta fondamentale ai bisogni reali della popolazione. In montagna il tema del pronto intervento è centrale e questo rinnovo offre stabilità e prospettiva, elementi indispensabili per una corretta pianificazione dei servizi sanitari locali”.

Riccardi: “La sanità deve rispondere alle esigenze di tutte le comunità, comprese quelle montane”

Il valore della scelta è stato ribadito anche dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha sottolineato il ruolo della Regione nell’individuare soluzioni sostenibili e coerenti con le specificità dei territori: “La sanità regionale deve essere in grado di rispondere alle esigenze di tutte le comunità, comprese quelle montane. Il rinnovo del servizio di ambulanza a Sappada è il frutto di un lavoro di ascolto e di una programmazione che punta a garantire continuità assistenziale e sicurezza”.

In questo quadro, la conferma del servizio fino al 2026 non è solo un atto tecnico, ma una scelta politica che rafforza la presenza istituzionale sul territorio e conferma l’impegno a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, assicurando anche alle realtà montane livelli adeguati di tutela della salute e del pronto intervento.