L’inaugurazione della Biker Fest a Lignano.

Taglio del nasto oggi per la 39esima edizione della Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro. Quest’anno gli organizzatori puntano a battere il record dei 240mila appassionati arrivati nel 2024.

L’evento, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di appassionati da tutto il continente, è stato inaugurato nell’area Luna Park di Lignano Sabbiadoro alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, i consiglieri Maddalena Spagnolo, Edy Morandini, Mauro Di Bert, Igor Treleani e Roberto Novelli e con la partecipazione straordinaria del campione ravennate Marco Melandri, testimonial dell’edizione 2025.

Inaugurato oggi anche il Custom Bike Show targato Italian Motorcycle Championship e la tappa lignanese e anche l’unico round italiano dell’Amd World Championship of Custom Bike Building, vetrina per i migliori customizzatori internazionali. Mentre dal villaggio hanno preso avvio i “mototours” individuali tra le bellezze del Friuli Venezia Giulia, già da giovedì mattina Bmw Motorrad e Honda hanno inaugurato i “demo ride” gratuiti, che proseguiranno per tutto il weekend con le altre case motociclistiche presenti.

La novità del 2025 è anche l’area libri al PalaPineta che prevede la partecipazione degli editori indipendenti della regione e la “Libreria dei motori” di Paolo Maggi, che alla Biker Fest ha portato 1.200 titoli per gli appassionati di auto e moto. Concerti live, incontri culturali, test ride e percorsi turistici rendono la trentanovesima edizione, che durerà fino al 18 maggio, un evento a tutto tondo per scoprire il Friuli Venezia Giulia.

Bini: “Lignano si trasforma nella capitale internazionale delle due ruote”.

“Biker Fest è a tutti gli effetti uno tra i motoraduni più grandi d’Europa: la manifestazione è cresciuta tantissimo in questi anni, grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha creduto fin dall’inizio nel suo potenziale di attrattività – ha commentato l’assessore Sergio Emidio Bini – . Questa manifestazione internazionale rientra ormai tra i grandi eventi che fanno del Friuli Venezia Giulia una regione sempre più ricercata, in grado di richiamare turisti da diverse parti d’Europa, oltre che dai vicini Paesi confinanti come Austria, Slovenia e Croazia”.

“In questi giorni – ha commentato Bini – Lignano si trasformerà nella ‘capitale’ internazionale delle due ruote. Si tratta di una grande occasione di visibilità, che attirerà in Regione migliaia e migliaia di amanti della motocicletta e appassionati dello stile di vita ‘biker’. Oltre a complimentarmi con gli organizzatori per un successo che cresce anno su anno, desidero augurare per questi giorni tanto sole, divertimento e festa a tutti i biker e un grazie a tutti coloro che lavorano davanti e dietro le quinte di questo grande evento”.

Bordin: “Una festa che unisce persone, culture e passioni”

“Questa manifestazione è una vera festa che unisce persone, culture e passioni – ha dichiarato Bordin -. È bello vedere come Lignano, ancora una volta, riesca a trasformarsi in un palcoscenico internazionale capace di accogliere migliaia di visitatori con calore, energia e grande organizzazione. La Biker Fest non è solo un evento per appassionati di motori, ma un’esperienza che si vive con tutti i sensi. Vi invito a venire di persona, perché ciò che si respira qui non si può raccontare: bisogna viverlo”.

Nel suo intervento, Bordin ha voluto sottolineare anche il valore sociale e identitario della manifestazione: “La forza della Biker Fest sta nella sua capacità di creare comunità e senso di appartenenza. Il Motoclub ha dimostrato ancora una volta come sport e passione possano essere strumenti autentici di socializzazione. Ai promotori e agli organizzatori va il mio plauso per aver dato continuità e qualità a un evento che rappresenta con orgoglio il Friuli Venezia Giulia”.



“Un grazie alla famiglia Persello che con passione porta avanti la manifestazione”, ha concluso Bordin.

Spagnolo: “Moto da tutta Europa a Lignano”

“La 39esima edizione di Biker Fest apre, come ogni anno, la stagione degli eventi a Lignano e riempirà la località di appassionati della moto e turisti fino al 18 maggio”. Maddalena Spagnolo, consigliere del gruppo Lega Fvg, esprime così in una nota il suo apprezzamento per l’evento motoradunistico più grande d’Europa, “che si tiene ogni anno nella nostra regione”.

“Lo scorso anno sono stati 240mila i visitatori che hanno raggiunto l’area del luna park che ospita la kermesse, e sono certa che quest’anno saranno ancora di più”, aggiunge Spagnolo ricordando che “quest’anno il Biker Fest si apre anche alla cultura con l’Area libri arte e cultura”.

“Complimenti come sempre alla famiglia Persello e a tutti gli organizzatori e partecipanti, e un ringraziamento particolare a Mc Sabbiadoro che ripropone la enduro mototherapy, coinvolgendo i ragazzi del Campp di Rivignano-Teor e Latisana e offrendo una giornata con le moto da fuoristrada all’insegna del divertimento e della spensieratezza”.