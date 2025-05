Cresce l’attesa per il Giro d’Italia: Fiume Veneto si tinge di rosa

Cresce l’attesa e si respira un’aria di grande entusiasmo a Fiume Veneto per la partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, in programma domenica 25 maggio 2025. L’emozione è palpabile tra i cittadini, le associazioni, i commercianti e l’amministrazione comunale, che stanno collaborando con energia e passione per trasformare il paese in un vero e proprio omaggio al colore rosa del Giro.

Le decorazioni e gli abbellimenti in rosa stanno prendendo forma giorno dopo giorno: balconi, vetrine, strade e piazze si stanno riempiendo di bandiere, fiori e allestimenti tematici. Un’onda rosa che coinvolge l’intera comunità e che rende visibile, anche all’esterno, la partecipazione corale a questo evento sportivo di rilievo mondiale.

Dalle vetrine alle luci: tutto rosa a Fiume Veneto.

Tra le iniziative di maggior successo, “Vetrine in rosa”, un progetto promosso da Confcommercio Pordenone e dal Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio. L’iniziativa ha previsto la realizzazione e la distribuzione di kit decorativi per l’allestimento delle vetrine dei negozi e delle attività del territorio. Ben cinquanta esercizi commerciali hanno aderito con entusiasmo, contribuendo a dare un volto festoso e accogliente alla cittadina.

Ma la magia non finisce qui: in questi giorni è spettacolare e affascinante passeggiare dopo il tramonto a Fiume Veneto. Un suggestivo logo di tappa luminoso è diventato motivo di curiosità e attrazione, e molti angoli del paese si accendono di rosa, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Dalla passeggiata in Piazza Marconi al Municipio, fino al fiume Fiume, luci e giochi cromatici regalano ogni sera un colpo d’occhio spettacolare. L’iniziativa, studiata dall’amministrazione comunale e realizzata nei giorni scorsi, sta riscuotendo grande successo e apprezzamento da parte di cittadini e visitatori.

Inizia il grande conto alla rovescia.

Il conto alla rovescia è iniziato: Fiume Veneto si prepara ad accogliere il Giro d’Italia con un abbraccio rosa fatto di entusiasmo, creatività e spirito di comunità.

Michele Cieol, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Fiume Veneto, ha espresso grande soddisfazione: “È davvero motivo di orgoglio vedere una risposta così positiva da parte del tessuto economico e sociale del nostro comune. Ciò dimostra quanto sia forte il senso di comunità e la voglia di condividere questo momento speciale con cittadini e visitatori. Invitiamo tutti a catturare i momenti più belli di questi giorni con una foto o un video, e a condividerli sui social taggando la pagina Instagram @girofiumeveneto e usando l’hashtag #fiumevenetoinrosa. Il Giro è una festa, e Fiume Veneto ci stiamo preparando al meglio per viverla da protagonisti!”