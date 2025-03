Parte la settima edizione del Lignano Boat Show.

Inaugurazione ufficiale questa mattina per la settima edizione del Lignano Boat Show, la fiera dedicata alla piccola nautica da diporto che apre oggi i battenti lungo la darsena del Porto Vecchio.

“Tagliare il nastro di questa manifestazione significa dare un segnale chiaro: la nautica è una risorsa strategica per il Friuli Venezia Giulia, non solo per l’economia ma anche per l’identità del nostro territorio. Eventi come il Lignano Boat Show dimostrano che fare sistema, unendo istituzioni, operatori e comunità locali, è possibile e produce risultati concreti“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, intervenuto oggi a Lignano Sabbiadoro, insieme ai colleghi Maddalena Spagnolo e Roberto Novelli.

“Abbiamo voluto fortemente sostenere questa iniziativa, perché valorizza le competenze del territorio, il lavoro delle imprese e una cultura marinara che qui si tramanda da generazioni. Il fatto che la manifestazione sia cresciuta negli anni è merito di chi ci ha creduto e ha investito con passione e visione,” ha aggiunto Bordin.

“Il Friuli Venezia Giulia ha un mare splendido e un sistema portuale che può e deve diventare ancora più attrattivo e sostenibile. La nuova legge regionale sulla nautica va proprio in questa direzione: dare strumenti concreti per sviluppare il settore, sostenere l’innovazione e tutelare l’ambiente. E il Lignano Boat Show è un perfetto esempio di come queste politiche possano tradursi in realtà”, ha concluso il massimo esponente dell’Assemblea legislativa.

Il Lignano Boat Show si svolge nei weekend del 29-30 marzo e 5-6 aprile, ed è organizzato dall’associazione Noi operatori di Aprilia, con la collaborazione del Comune di Lignano Sabbiadoro, Promoturismo Fvg e la Federazione italiana motonautica. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, i sindaci di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, di Latisana, Lanfranco Sette e di Marano Lagunare, Mauro Popesso.