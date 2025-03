Filari di Bolle, torna il premio per i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia

Iscrizioni aperte per Filari di Bolle: l’evento che premia i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia.

Si sono aperte le iscrizioni per l’undicesima edizione di “Filari di Bolle – Selezione Spumanti 2025”, l’evento che premia le migliori “bollicine” del Friuli Venezia Giulia e che è organizzato da Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Consorzio UNIDOC FVG nell’ambito della 77ª Sagra del Vino di Casarsa della Delizia.

Come partecipare.

Le cantine del Friuli Venezia Giulia avranno tempo fino a lunedì 14 aprile per partecipare (regolamento su procarsa.org). La selezione, condotta da una giuria di esperti attraverso degustazioni anonime, si terrà mercoledì 16 aprile.

La proclamazione dei vincitori avverrà infine venerdì 25 aprile, alle ore 17, durante la cerimonia inaugurale della 77ª Sagra del Vino, nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich. Ai vincitori sarà consegnata un’opera del maestro fotografo di fama internazionale Elio Ciol.

Filari di Bolle entra nella Giornata Nazionale del Made in Italy.

Quest’anno, la selezione “Filari di Bolle” si arricchisce di un importante riconoscimento, essendo stata inserita nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy.

“Per noi è un grande onore tributato al valore degli spumanti regionali – hanno dichiarato Claudio Colussi sindaco di Casarsa della Delizia e Antonio Tesolin presidente della Pro Loco -, che a Casarsa da 11 anni celebriamo con questa Selezione sempre più apprezzata. La scelta del Ministero di inserirci nel programma della Giornata Nazionale sottolinea anche il ruolo fondamentale che il settore vitivinicolo riveste nel panorama produttivo italiano e in particolare in quello del Friuli Venezia Giulia e di Casarsa. Siamo orgogliosi di poter offrire una vetrina così prestigiosa ai nostri spumanti e di poterli presentare al pubblico in un contesto che esalta il valore del Made in Italy.”

Le categoria ammesse.

Da oltre un decennio, “Filari di Bolle” rappresenta un punto di riferimento per le cantine del Friuli Venezia Giulia, premiando le migliori produzioni spumantistiche del territorio. Le categorie di vini ammesse alla selezione sono: Categoria A – Metodo Martinotti Prosecco DOC, Categoria B – Metodo Martinotti Ribolla Gialla, Categoria C – Metodo Martinotti, Categoria D – Metodo Classico, Categoria E – Metodo Martinotti Prosecco DOC Rosé. I vini vincitori saranno protagonisti dell’Enoteca degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia, allestita durante la 77ª Sagra del Vino – in programma dal 24 aprile al 5 maggio 2025 -, e proposti in degustazioni guidate dai sommelier dell’Ais Fvg. La promozione proseguirà durante la manifestazione “Sapori Pro Loco” a Villa Manin e nei mesi estivi, in occasione di eventi come “Notti del Vino”, “Un calice a teatro”, “Festival Vini Gusti Musica Fvg” e altre iniziative in collaborazione con l’Associazione Città del Vino.

Filari di Bolle, la Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Uni DOC-FVG e la sponsorizzazione di Banca 360 FVG. Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e collaborazione anche di Città del Vino, Consorzio Tutela Doc Fvg, Assoenologi, Onav, Donne del Vino, PromoTurismoFvg e Strada del vino e dei sapori Friuli Venezia Giulia.