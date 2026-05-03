Una studentessa del Deganutti alle gare nazionali di economia

Siria Ganis a Lecco per le gare nazionali di Economnia.

C’è anche un pezzetto dell’Isis Cecilia Deganutti alle Gare nazionali di economia, il prestigioso appuntamento che ogni anno riunisce i migliori studenti degli istituti tecnici economici di tutta Italia, in corso in questi giorni all’Iisg Parini di Lecco.



Tra i partecipanti, pronta a misurarsi con una quarantina di coetanei provenienti da tutta Italia, c’è Siria Ganis, studentessa della 4^ A AFM, selezionata in virtù delle abilità e competenze dimostrate sui banchi di scuola.

Le prove alle gare nazionali.

Raggiunta Lecco accompagnata dalla professoressa Marisa Mercanti nella serata del 28 aprile per il ritrovo con gli altri sfidanti sul lungolago e la cena di benvenuto, Siria si è cimentata nella mattinata di mercoledì con la prima prova di economia aziendale. Una prova della durata di cinque ore con esercizi sugli argomenti oggetto del programma disciplinare di quarta: registrazioni contabili, bilancio e nota integrativa. Mentre la mattina di giovedì 30 aprile ha affrontato la seconda e terza prova sulle discipline di diritto, economia politica, con diverse domande sulle due discipline, e inglese, consistente, tra le altre cose in una comprensione del testo e nella stesura di una mail.



Nei pomeriggi la studentessa, insieme agli altri coetanei e ai docenti, ha avuto l’opportunità di conoscere Lecco e il suo territorio, prima del viaggio di rientro a Udine. In attesa di conoscere gli esiti della gara, che si conosceranno nei prossimi mesi, Siria ha già conquistato un importantissimo risultato, cimentandosi in una sfida che premia le competenze economiche e le capacità di analisi degli studenti di eccellenza degli istituti tecnici dell’intera penisola.