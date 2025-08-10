All’Italian Bike Week debutta il contest per le custom tassellate

Un contest dedicato alle custom bike a ruote tassellate.

All’Italian Bike Week (18-21 settembre) andrà in scena la prima edizione del contest dedicato alle custom bike a ruote tassellate. Ammesse tutte le preparazioni in stile off road, dalle Adventure alle Scrambler passando per Tracker e Classic Enduro

Da diversi anni le “endurone” dominano le classifiche di vendita, ma la popolarità di queste maxi- tassellate è in rapida accelerazione anche presso gli appassionati di Special. Proprio per questo la Italian Bike Week – manifestazione che da sempre coniuga la passione per l’Off Road a quella per il Custom – non può che riservare loro un’attenzione speciale, anche quando si parla di personalizzazione: nasce così l’ARTigliate CUSTOM CONTEST, dedicato alle preparazioni in stile fuoristradistico.

Sono dunque ammesse non solo le Adventure, ma anche le Scrambler, le Tracker e le Classic Enduro: l’appuntamento è per sabato 20 settembre, quando presso l’Area Luna Park di Viale Europa a Lignano Sabbiadoro (Udine) si raduneranno le migliori special con gomme artigliate costruite in Italia. Una ventina di custom bike derivate da modelli fuoristradistici o modificate in chiave “dirt” saranno selezionate ed esposte in un’area dedicata.

Le ARTigliate avranno anche la possibilità (opzionale) di sgranchirsi i tasselli esibendosi su un tracciato sterrato di circa 1 km, prima di riunirsi sotto al Main Stage dell’Italian Bike Week: qui, alle ore 17, una giuria di esperti decreterà il podio dei tre esemplari più interessanti sotto l’aspetto tecnico ed estetico, premiati grazie alla partnership con diversi sponsor di settore e non solo.

La partecipazione al 1° ARTigliate CUSTOM CONTEST è completamente gratuita: per accedere alla selezione e fare richiesta d’iscrizione basterà inviare le immagini e i dati tecnici della propria moto a danilo@editricecustom.it entro venerdì 12 settembre.