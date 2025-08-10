Sono rientrate alle 3 del mattino le squadre di Cave del Predil del Soccorso Alpino attivateda Sores intorno alle 23 assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea per un “allarme richiesta aiuto” segnalato da un escursionista che saliva verso il Rifugio Gilberti e dai pressi della placca del Bila Pec, sotto la vecchia stazione della funivia, aveva visto segnali luminosi e sentito dei richiami che parevano richieste di aiuto.

Interpellati i gestori del rifugio Gilberti questi hanno informato della probabile presenza di un campo di speleologi. Da altre informazioni raccolte si è appreso anche di un secondo campo nei pressi del Monte Leupa a quota 2181.

Poco dopo i soccorritori hanno raggiunto il chiamante e hanno provato a fare segnali luminosi in direzione delle luci avvistate, senza ricevere risposta. Hanno comunque deciso di far partire una squadra in direzione della luce lungo il sentiero 636a che porta a Sella Poviz. Alle ore 1 sono arrivate informazioni che in entrambi i campi speleo era tutto a posto e le squadre sono rientrare verso valle.