Italian Bike Week, oggi la parata dei cinquantini, domani tocca alle auto americane

Mentre davanti all’entrata del Luna Park rombano le moto in partenza per il Mototour guidato dal Motoclub FMI Danilo Vian, con destinazione il festival del libro Pordenonelegge, in svolgimento proprio in questi giorni nel capoluogo del Friuli Occidentale, si libra nel cielo l’elicottero di Alpen Rotor.

Da quest’anno, oltre ai classici sorvoli su Lignano, è possibile effettuare giri panoramici a più lungo raggio sulla laguna di Venezia, su Trieste e sulla “città stellata” di Palmanova: un’ulteriore possibilità di scoprire il Friuli Venezia Giulia. Si apre con queste novità il sabato della Italian Bike Week, che, dopo il warm up di giovedì e venerdì, entra nel vivo del suo fitto programma.

Enduro Days e Demo Ride nell’Off Road Arena

Centro dell’azione è la Off Road Arena, il polo dell’evento che ospita da oggi gli Enduro Days, la due giorni di prove libere organizzata dal MotoClub Sabbiadoro sui tracciati sterrati di quella che è stata una gara leggendaria, la 12 Ore Enduro Lignano.

I modelli off road – non solo quelli più specialistici e racing, ma anche Adventure e Scrambler – sono protagonisti dei Demo Ride, i test gratuiti delle ultime novità di Honda RedMoto, Yamaha, Rieju, Can-Am e KTM. Un’opportunità per gli appassionati della guida su sterrato, che caratterizza la IBW fin dalla sua prima edizione e ne sottolinea l’anima “dirt” in un momento particolarmente favorevole per il mercato del fuoristrada.

Sul palco si parla del ritorno in sella dopo un incidente

La Italian Bike Week, tuttavia, non è solo divertimento e adrenalina: nel contenitore di iniziative a 360 gradi sul mondo dei motori trovano spazio anche talk e approfondimenti sul motociclismo e sulla vita on the road.

Sul palco principale, con il talk “La mente del biker dopo l’incidente”, la dottoressa Silvia Ave discute gli aspetti psicologici del recupero dopo un sinistro. Il superamento del “trauma da strada” è il primo passo per rimettersi in sella e riprendere la confidenza e la consapevolezza necessarie a tornare a guidare in tutta sicurezza. “Perché il benessere psicologico – spiega la dottoressa Ave -, riguarda anche chi viaggia, cade, riparte e affronta i propri limiti”.

Barbe, Pin Up e auto americane

A seguire, mentre il parcheggio del Luna Park ha fatto il pieno di motociclette, la Beard’s Race e il Pin-Up Contest alleggeriscono il pomeriggio della IBW, mescolando spettacolo e ironia.

Ideata da Fabrizio Bottos, vincitore dei World Beard and Moustache Championships nel 2019 e nel 2023, la Beard’s Race ha messo in gara barbe, baffi e pizzi tra i più originali. Bottos è l’unico italiano nella storia ad aver conquistato il titolo mondiale con una barba naturale di ben 60 centimetri.

Dopo la sfida a colpi di look, pose e coreografie ispirate agli anni Cinquanta, le Pin Up torneranno protagoniste tra glamour e ironia anche domenica mattina nella spettacolare U.S. Car On The Beach, la parata di auto americane che attraverserà Lignano, trasformando le strade della città in una scenografica celebrazione della cultura automotive a stelle e strisce.

Sarà la terza sfilata del weekend, dopo la grande Saturday Night Parade e “Ciao in ciabatte”, che ha visto protagonisti i cinquantini degli anni Settanta e Ottanta in una scanzonata carovana diretta verso la spiaggia per un ultimo saluto all’estate.