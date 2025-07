Lazza infiamma il cuore del suo popolo al Teghil di Lignano

Il concerto di Lazza allo stadio Teghil di Lignano.

La data zero del “Locura Summer Tour 2025″ di Jacopo Lazzarini, al secolo Lazza, ha mandato in visibilio migliaia di fans, giunti davanti allo stadio “G. Teghil” di Lignano Sabbiadoro fin dalle prime ore del mattino, per riuscire ad accaparrarsi i posti migliori e accorciare le distanze con il loro idolo.

Nonostante infatti le previsioni meteo incerte e qualche goccia di pioggia nel tardo pomeriggio, il “popolo” del rapper e musicista milanese non ha arretrato di un millimetro, tanta era l’emozione di poter assistere al concerto di uno degli artisti più in voga del momento tra i giovani, arrivato al successo grazie al singolo “Cenere”, con il quale è arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2023. La scaletta è iniziata subito con il botto, “Zeri in più”, a “Verdi nei viola” , passando per “Male da vendere”, “Panico” e “Mezze verità “.

Il tormento dell’ artista ha fatto si che delle parole buttate nero su bianco diventassero dei capolavori accompagnati da una musica in perfetta linea con lo stile non eccessivamente aggressive del cantante. Fan scatenati che hanno cantato a squarciagola fino all’ ultimo brano, un palco ‘infuocato’, una scenografia futuristica hanno completato la gran serata.