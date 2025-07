Massimo Rossetto, titolare della pizzeria “Quelli dell’Isola” di Polcenigo, porta in Friuli le tre stelle del Peperoncino Rosso.

Massimo Rossetto, maestro pizzaiolo e titolare della pizzeria “Quelli dell’Isola” di Polcenigo, ha conquistato il prestigioso riconoscimento delle 3 Stelle Peperoncino Rosso, il massimo onore assegnato dalla celebre Guida Stellata che premia l’eccellenza nell’arte bianca.

Un traguardo che arriva al termine di un lungo percorso fatto di studio, sacrificio e passione. Rossetto ha saputo distinguersi per originalità, qualità e coerenza, valori riconosciuti dagli Ispettori Qualificati della Guida che hanno ispezionato e valutato il locale con attenzione e rigore.

Una pizza diversa da tutte le altre

Rossetto non è un pizzaiolo qualunque. Con oltre cento pizze a menù e trentacinque impasti differenti, la sua proposta cambia ogni settimana e segue rigorosamente la stagionalità degli ingredienti. Ma non è solo una questione di quantità: ogni impasto è lavorato a mano, con lievitazioni naturali di massimo 24 ore e l’uso ridotto di elettrodomestici.

“Non faccio compromessi. La mia pizza non è per tutti”, afferma con orgoglio Rossetto, che rifiuta l’idea della pizza classica a favore di combinazioni inedite e audaci, come dimostrano le sue creazioni più iconiche.

Le creazioni stellate

Tra le proposte più apprezzate, spicca la “Fai tu”: una pizza sartoriale, costruita su misura, con impasti innovativi e topping spettacolari. Un esempio? Base ortica e curry, zucchine trifolate, cipolla caramellata, peperoni, burratina affumicata, germogli di porro, mirtilli e glassa al melograno.

Non meno sorprendente è la Tripudio, una pizza in doppio formato con impasto al caffè e menta, che unisce radicchio, gorgonzola, speck, lonza marinata e glassa allo zafferano. Da menzionare anche la Veronica, dedicata alla moglie e collaboratrice instancabile, con salame di cinghiale e ricotta affumicata su base ortica e curry.

Dietro ogni pizzaiolo c’è una squadra

Il successo di Rossetto è anche merito di Veronica Polotacchia, anima della sala e autentico “capo” della comunicazione. È lei che gestisce la relazione con i clienti, che racconta i nuovi impasti sui social, che promuove ogni creazione come fosse un’opera d’arte. Insieme, i due hanno costruito una realtà che unisce artigianato, sperimentazione e accoglienza, trasformando una semplice pizzeria in un luogo di culto per gli appassionati della pizza gourmet.

Una storia di determinazione

Il cammino verso il successo inizia più di quarant’anni fa, quando il giovane Massimo si diverte a preparare pizze ovali nel ristorante di famiglia, “La Passeggiata”. Da allora, tra competizioni, chiusure e nuove aperture, Rossetto non ha mai smesso di credere nel suo sogno. Dopo l’esperienza de “L’Isola”, interrotta dalla pandemia, nel 2023 rilancia con “Quelli dell’Isola”, portando in tavola tutta la sua visione.

La conquista delle 3 Stelle Peperoncino Rosso non è solo un traguardo personale, ma una vittoria per tutto il territorio friulano, che grazie a Rossetto si afferma sempre più come punto di riferimento della ristorazione d’eccellenza.