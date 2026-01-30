A Lignano assegnata anche l’ultima concessione balneare

Con la concessione dello stabilimento balneare “Gabbiano” si chiude la gara aperta dal Comune di Lignano.
Con la pubblicazione, nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio, della relativa determina, è stata assegnata la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa numero 219 relativa allo stabilimento balneare “Gabbiano”, alla società Jesolo Beach Service sas di Terzariol Roberto & c. con sede legale a Jesolo.
Con questo atto si chiude la procedura di gara aperta la scorsa primavera dal Comune, per assegnare sedici concessioni demaniali scadute, tutte relative alla spiaggia di Sabbiadoro. In considerazione della rilevanza che la gestione della spiaggia riveste per l’intera località, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso procedere, anche in questa occasione, a dare formale comunicazione dell’avvenuta assegnazione, esclusivamente al fine di aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento del procedimento.