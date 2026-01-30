Lavori di asfaltatura, questa notte chiude un tratto della A23

I lavori sull’autostrada A23

Disagi alla circolazione sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Per consentire interventi di pavimentazione, il tratto compreso tra gli svincoli di Gemona Osoppo e Carnia, in direzione Tarvisio, sarà chiuso al traffico dalle ore 21:00 venerdì alle 6:00 di sabato mattina.

La chiusura riguarda esclusivamente la carreggiata in direzione nord. Durante l’intervento, gli automobilisti saranno obbligati a uscire allo svincolo di Gemona Osoppo e a proseguire lungo la viabilità ordinaria.

Il percorso alternativo prevede l’utilizzo della SP49 Osovana in direzione Gemona, quindi della SS13 Pontebbana verso Tarvisio e della SS52 Carnica in direzione Tolmezzo, con successivo rientro in A23 allo svincolo di Carnia.