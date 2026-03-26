Lignano contro l’abbandono dei rifiuti: arrivano le pattuglie di polizia ambientale

Pattuglie di polizia ambientale per combattere l’abbandono dei rifiuti a Lignano.

Vere e proprie pattuglie di Polizia ambientale, per garantire un controllo costante del territorio, al fine di combattere l’abbandono dei rifiuti e sanzionare i responsabili, oltre all’ulteriore compito di fornire alle utenze tutte le informazioni utili sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, in vista della partenza dei controlli e della sorveglianza.



Il tutto affiancato da un tavolo di coordinamento composto dall’assessorato comunale all’ambiente, i vertici e gli operatori di MTF – la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani – e il Comando di Polizia Locale. Sono, in ordine di tempo, le ultime iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro nel corso degli ultimi giorni, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.



A illustrare con soddisfazione i dettagli delle novità è il Vicesindaco con delega all’ambiente, Manuel Massimiliano La Placa: “Dall’inizio del mandato stiamo portando avanti una politica ambientale strutturata e queste azioni di controllo rappresentano una risposta, ulteriore e concreta, per combattere un fenomeno che, purtroppo, da molti anni ha assunto dimensioni molto gravi soprattutto con l’avvio della stagione, in primavera e, successivamente, in autunno. Si tratta di un illecito che oggi ha rilevanza anche penale, che provoca un danno d’immagine significativo alla località, oltreché un aggravio dei costi del servizio di raccolta e smaltimento di questo tipo di materiali, che quindi ricade su MTF e di conseguenza sull’intera collettività”.

Nucleo Antidegrado operativo con nuove squadre dedicate

Le squadre di Polizia ambientale rientrano tra le funzioni del nuovo Nucleo Antidegrado, istituito da poche settimane all’interno del Comando di Polizia Locale e saranno appunto impegnate nei controlli legati agli abbandoni e che potranno contare anche sui sistemi di videosorveglianza.



“Si tratta – precisa il Vicesindaco – del completamento di uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati, che oggi trova concreta attuazione e che faremo diventare uno strumento importantissimo per la tutela del nostro territorio, affiancato da molte altre attività di sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti che abbiamo messo in campo in questi anni. Ricordiamo inoltre il servizio di ritiro dedicato che MTF fornisce da tempo e l’ampia operatività del centro di raccolta comunale per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto”.