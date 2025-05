A Lignano la vetrina dei prodotti tipici friulani.

Dal 15 maggio, Lignano Sabbiadoro apre le porte alla seconda edizione di “Gusti di Casa Nostra”, l’appuntamento estivo che celebra i prodotti tipici friulani in un contesto autentico e a diretto contatto con i produttori locali. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale di Lignano – assessorato alle attività produttive – in collaborazione con la Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, si terrà tra via XXV Aprile e il Parco Hemingway dalle 8:00 alle 13:00. Il calendario della manifestazione prevede appuntamenti ogni due settimane fino a settembre: 29 maggio, 12 e 26 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto, con chiusura il 4 settembre.

L’iniziativa mette al centro la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali con marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, e unisce promozione del territorio, cultura del cibo e sostenibilità, offrendo ai turisti e ai residenti un’occasione per scoprire e gustare le tipicità friulane. “Siamo molto soddisfatti di ospitare per il secondo anno consecutivo questa manifestazione – afferma Liliana Portello, assessore alle Attività Produttive –. L’edizione precedente ha ottenuto grande riscontro, diventando un’iniziativa qualificante dell’estate lignanese e un ponte tra comunità locale e produttori regionali”.

A sottolineare l’importanza dell’evento anche Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG: “Crediamo che Lignano, capitale del turismo della nostra regione e con centinaia di migliaia di ospiti nella stagione estiva, sia la vetrina ideale per mostrare e far assaggiare il nostro patrimonio alimentare ed enogastronomico regionale. Infatti sempre più la nostra regione e le nostre imprese attraverso il progetto “IoSonoFvg” stanno investendo nella reale tracciabilità e sostenibilità delle produzioni”.