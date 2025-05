Sport, inclusione e giovani: nasce la sinergia tra Asu e Danieli per un futuro più solidale

Insieme a favore di sport inclusivo e progetti sportivi scolastici

Lo sport come motore di crescita, coesione sociale e inclusione: su queste basi si fonda l’accordo siglato tra due realtà d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Sportiva Udinese (ASU) e la multinazionale Danieli & C. Officine Meccaniche SpA di Buttrio.

La partnership darà vita a progetti rivolti a bambini, ragazzi e persone con disabilità o fragilità, con attenzione anche al contesto scolastico, affinché l’attività sportiva diventi realmente accessibile a tutti. A completare l’iniziativa, una stretta collaborazione con Turismo85 faciliterà le trasferte degli atleti che ogni fine settimana gareggiano fuori regione o all’estero, sostenendo concretamente la loro passione e il loro percorso sportivo.

La multinazionale di Buttrio, leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici, è da sempre molto attiva con iniziative e programmi di responsabilità sociale d’impresa, tra cui progetti con scuole e università per lo sviluppo di talenti, restauro e conservazione di monumenti locali, donazioni, sponsorizzazioni e azioni ambientali sostenibili e ha sempre dimostrato particolare attenzione al mondo dello sport.

“Crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e sviluppo di competenze che sono fondamentali anche nel mondo del lavoro – ha dichiarato Giacomo Mareschi Danieli, CEO del Gruppo Danieli -. Collaborare con ASU per noi significa investire nei giovani e nei valori in cui crediamo: impegno, rispetto, lavoro di squadra e apertura al mondo. È così che si costruiscono comunità più forti e sostenibili, dentro e fuori il contesto aziendale”.

Allo stesso modo, l’Asu è riconosciuta per la sua attenzione al tema della disabilità e della sostenibilità ambientale e sin dalla sua fondazione, nel gennaio 1875, concorre alla crescita sportiva e umana delle sue atlete e dei suoi atleti. Ancora oggi, grazie a un team di professionisti si adopera non solo per permettere ai suoi tesserati di raggiungere i migliori risultati agonistici, ma anche per trasmettere i valori dello sport. “Questa partnership – ha dichiarato il presidente di ASU, Alessandro Nutta -, rappresenta un importante passo nel comune intento di promuovere valori come l’impegno, l’innovazione e lo spirito di squadra, contribuendo allo sviluppo dei giovani talenti, rafforzando il legame tra il mondo industriale e quello sportivo”.