L’International Street Food arriva a Lignano.

Fa tappa a Lignano l’International Street Food 2024 che porterà nella località balneare il meglio del cibo da strada: giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione l’anno scorso ha superato i 12 milioni di visitatori, percorrendo tutto lo Stivale.

L’iniziativa, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), sarà nella cittadina friulana da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre, in Corso delle Nazioni, con i truck aperti dalle 18 alle 24. Quella di Lignano, è la 105esima tappa del 2024 e, per fine novembre, si arriverà a 150.

A Lignano Sabbiadoro sarà possibile gustare cucine internazionali e regionali; tra le molte specialità il pesce fritto, i panini con il polpo gourmet, la cucina siciliana, la paella, i vari aperitivi, gli arrosticini, lo smash burgher, la cucina messicana, le bombette pugliesi, la cucina argentina, il kurtos ungherese, la cucina pugliese. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza, italiani, europei oltre a quelli internazionali.

Ancora una volta, anche in questa tappa, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e rispetto delle norme igieniche e sanitarie, sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

“Siamo giunti all’8° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci stiamo rimettendo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’ International Street Food è tutto questo e molto altro ancora: con i nostri eventi intendiamo valorizzare la tipicità e le tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo molto felici del grande successo che sta riscuotendo l’edizione 2024″ spiega Orofino.