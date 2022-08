Il medico nero di Lignano sporge denuncia.

Il dottore Andi Florin Nganso Fenjiep ha presentato oggi 20 agosto la querela scritta al comando dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, dopo i fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 agosto. “Preferivo due costole rotte in più piuttosto che un dottore neg*o“, frasi come questa erano state pronunciate al medico da un 59enne che era giunto al Pronto Soccorso durante la notte, per farsi curare le ferite procuratesi in una rissa. L’uomo aveva anche rifiutato di farsi curare dal medico di origine camerunense, proprio per il colore della sua pelle e ha continuato il suo sproloquio razzista per numerosi minuti, fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Ora il medico è assistito dal legale Cathy La Torre con studio a Bologna, il medico ha sporto denuncia, e ha confermato quanto è stato reso pubblico negli scorsi giorni. Ha confermato gli insulti, il rifiuto delle cure da parte del paziente e le motivazione che sta dietro questa scelta. L’aggressore verbale è P. B. A., un uomo residente a Treviso, ma dove risulta essere senza fissa dimora, già lavoratore stagionale a Lignano Sabbiadoro. Sull’accaduto le forze dell’ordine faranno rapporto all’autorità giudiziaria, per una valutazione dei fatti da parte del Pm della Procura di Udine.