L’incidente del camion del pesce a Castions.

Forse voleva evitare una vettura, ma poi in un attimo dopo era nel fosso. L’incidente è avvenuto verso le 7, lungo la strada regionale 353 al km 23, vicino alla località Paradiso, all’incrocio tra Pocenia e Castions di strada. Ad essere coinvolto è un camion del pesce, e dentro l’abitacolo c’erano due persone che si erano messi in strada per andare a imbastire il banco del pesce al mercato.

Il camion ha sbandato qualche secondo prima, sembra nel tentativo di evitare un’auto, poi è finito nel fosso accanto alla strada. Il recupero è avvenuto verso le 8 da l’autocarrozzeria Sovran e non sono intervenuti i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per qualche ora ma verrà riaperta a breve.