A Lignano Riviera nasce Sun River, una nuova oasi di relax

Si chiama Sun River la nuova oasi di relax a pochi passi dalla banchina del servizio X-River, nell’area di Lignano Riviera affacciata sulla suggestiva foce del fiume Tagliamento.

In un’area di proprietà della Società Lignano Pineta, oggetto di opera di riqualificazione, i visitatori troveranno quattro gazebo e numerosi ombrelloni e lettini, immersi nel verde e all’ombra degli alberi. Un nuovo modo di vivere il sole e la natura, in un contesto intimo e silenzioso, ideale per leggere, rilassarsi o semplicemente lasciarsi avvolgere dalla quiete del paesaggio fluviale.

A disposizione personale dedicato all’accoglienza, distributori di bevande, servizi igienici e una doccia per rinfrescarsi durante la giornata. Sun River è inoltre pet-friendly, per consentire anche agli amici a quattro zampe di godere di questo angolo a contatto con la natura.

“Con questa nuova proposta arricchiamo ulteriormente un’area su cui la società Lignano Pineta investe da anni, con l’obiettivo di restituire valore e bellezza a una zona affascinante come la foce del Tagliamento – sottolinea Giorgio Ardito, Presidente della Società Lignano Pineta. Sun River rappresenta un’opportunità in più per vivere Lignano in modo diverso: più slow, più autentico e più vicino alla natura”.