Festival Internazionale di Scacchi a Lignano.

Tutto è pronto per la prima mossa del 10° Festival Internazionale di Scacchi “Lignano Sabbiadoro”, promosso e organizzato dall’Accademia di Scacchi Trieste. Torna infatti da domani, venerdì 25 al 27 aprile 2025 uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della disciplina mentale per eccellenza. L’evento si svolgerà nella raffinata cornice dell’Hotel Centrale, consolidando il connubio vincente tra sport, strategia e la bellezza del mare Adriatico.

Giunto al traguardo della decima edizione, il Festival è diventato un punto di riferimento per scacchisti italiani e internazionali, unendo competizione e convivialità in un ambiente inclusivo e stimolante. Quest’anno si celebrano dieci anni di passione, talento e crescita, con un evento che si preannuncia di altissimo livello.

Un torneo aperto a tutti.

Il torneo è aperto a tutti, in quanto appositamente suddiviso in fasce per livello di gioco, e vedrà la partecipazione di scacchisti provenienti da Croazia, Slovenia, Svizzera e da tutta Italia, confermandone l’alto profilo internazionale. Il montepremi complessivo è di 1.600 euro.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Lignano Sabbiadoro, della FIDE (Federazione Scacchistica Internazionale), della Federazione Scacchistica Italiana e del CONI Regionale del FVG.

Tra i Master, si segnala la prestigiosa partecipazione del Maestro Internazionale Rikard Medancich, che offrirà analisi tecniche delle partite al termine di ogni turno, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei partecipanti. Novità 2025, grazie alla collaborazione con idSports, saranno trasmesse in diretta dieci partite per ogni round, offrendo visibilità e coinvolgimento anche al pubblico da remoto.

“Ospitato nella suggestiva cornice di Lignano Sabbiadoro – ha dichiarato il Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini – il nostro Festival è pensato per offrire esperienze di qualità, sia per i professionisti che per i dilettanti. proprio per favorire questo aspetto, le gare saranno suddivise in fasce per garantire equilibrio tra i partecipanti, con un totale di cinque turni di gioco”.

Le categorie.

Torneo A – Master : aperto a giocatori italiani e stranieri con ID FIDE e almeno 1900 punti Elo

: aperto a giocatori italiani e stranieri con ID FIDE e almeno 1900 punti Elo Torneo B – Expert: riservato a giocatori con punteggio FIDE non superiore a 2000 Elo

Il sistema di abbinamento sarà quello Svizzero, con 5 turni di gioco e spareggi tecnici secondo l’ordine: Buchholz integrale, Buchholz cut 1, A.R.O.

La cadenza di gioco è di 90 minuti + 30 secondi di incremento per mossa. Prima mossa: venerdì 25 aprile alle ore 15.30.