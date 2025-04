La rapina ieri sera in via Manzini a Udine.

Rapinato e picchiato per soli 20 euro: è successo nella serata di ieri a Udine quando un uomo di 52 anni stava camminando in via Manzini. Ad un tratto due individui con il volto coperto lo hanno aggredito alle spalle, facendolo cadere a terra, per poi strappargli il portafogli dalle tasche. Dentro, solo 20 euro e i documenti personali.

Il fatto si è consumato in pochi secondi: i malviventi hanno colpito in modo repentino, spingendo a terra l’uomo senza lasciargli il tempo di reagire. Ne è seguita una breve colluttazione, ma i due aggressori sono riusciti a mettere le mani sul portafogli e sono fuggiti a piedi.

La vittima si è rialzata e ha tentato di inseguire i due, riuscendo ad afferrare uno dei rapinatori. Quest’ultimo, però, per divincolarsi, ha sferrato un colpo al volto dell’uomo, ferendolo al sopracciglio destro. I due aggressori sono poi riusciti a far perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini. Nonostante la ferita al volto, il 52enne ha rifiutato l’intervento del personale medico.