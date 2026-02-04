Lignano prepara la stagione turistica con gli assegnatari delle nuove concessioni

L’incontro tra il Comune di Lignano e gli assegnatari delle concessioni demaniali.

Si è tenuto oggi un importante incontro, conoscitivo e programmatorio, tra l’Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro e i soggetti risultati assegnatari delle 16 concessioni demaniali marittime messe a bando nel 2025, chiudendo una stagione di proroghe, iniziata nel 2014 e adeguando la gestione della spiaggia alle normative europee e nazionali.

Le procedure di gara hanno portato, in alcuni casi, alla conferma dei concessionari uscenti e, in altri, all’ingresso di nuovi operatori. L’incontro di oggi, voluto dal Sindaco Laura Giorgi e dal vicesindaco con delega al demanio, Manuel Massimiliano La Placa, finalizzato a garantire l’avvio della prossima stagione turistica, ha avuto carattere interlocutorio ed è stato utile per una reciproca conoscenza, oltre ad aver fornito agli assegnatari le prime informazioni tecniche e operative di dettaglio.

Con l’occasione, il sindaco Laura Giorgi, ha sottolineato come l’assegnazione dei titoli rappresenti l’inizio di un percorso di trasformazione della spiaggia, anticipando l’intenzione del Comune di avviare un monitoraggio dell’attuazione delle proposte depositate, a corredo delle domande di partecipazione.

L’incontro.

“L’arenile di Lignano – ha commentato il sindaco – necessita di una riqualificazione profonda e strutturale, purtroppo limitata dalle proroghe annuali che si sono susseguite dal 2014, che hanno impedito, di fatto, ai concessionari di programmare e investire”.

Il sindaco ha quindi spiegato che “le proposte che hanno permesso di ottenere il punteggio in graduatoria, non dovranno restare ‘buoni propositi’ sulla carta, ma tradursi in interventi concreti, per rendere la spiaggia più moderna, accessibile e attrattiva, a favore di turisti e cittadini”. In tema di controlli è stata anche l’occasione per presentare ai concessionari i Comandanti della Polizia Locale, Flavio Lucio Rossio e della Capitaneria di Porto Pietro D’Andria.

Come ricordato, a margine dell’incontro, dal vicesindaco La Placa, “il completamento delle procedure di gara rappresenta il risultato di un iter complesso, condotto in un quadro normativo nazionale estremamente incerto e spesso lacunoso, che pure non ha esonerato i Comuni dal predisporre i bandi di gara. Pur in un contesto simile e vista l’impossibilità di ulteriori proroghe, l’Amministrazione ha perciò agito con responsabilità, seguendo gli indirizzi delle autorità competenti e completando, di fatto, quelli che erano gli obiettivi che si era prefissata, per dare a Lignano una spiaggia rinnovata“.

“Riguardo ai contenziosi in atto – ha aggiunto – occorre avere massima cautela. Vedremo come si esprimerà sui ricorsi pendenti la giustizia amministrativa. Fino ad allora, il nostro impegno rimarrà focalizzato sulla parte operativa, facendo per tempo tutte le opportune valutazioni, affinchè la macchina turistica possa arrivare pronta per accogliere, nei tempi previsti, i nostri ospiti”.

Nel corso della riunione l’ufficio demanio ha fornito le prime direttive tecniche per l’allestimento dell’arenile e l’incontro si è poi concluso confermando la massima disponibilità, di tutti gli uffici comunali, a supporto degli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione e con un augurio di buon lavoro a tutti gli operatori presenti, “chiamati – ha aggiunto il Sindaco – a dimostrare sul campo la qualità dei servizi e dei progetti proposti per i prossimi quindici anni. L’assegnazione dei bandi vi consegna una grande responsabilità – ha concluso – dalla quale dipende anche il futuro balneare della nostra città”.