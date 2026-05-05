Una giornata segnata dal maltempo attende il Friuli Venezia Giulia mercoledì 6 maggio. Le previsioni indicano un cielo in prevalenza coperto su tutta la regione, con piogge diffuse che potranno risultare anche intense, in particolare sull’alta pianura e sulle zone montane.



Le precipitazioni saranno invece generalmente più moderate verso la costa, anche se non mancheranno fasi piovose nel corso della giornata. Il quadro meteo sarà caratterizzato anche dalla possibilità di rovesci e temporali, più probabili soprattutto tra il pomeriggio e la serata.

Piogge più forti su montagna e alta pianura

Le aree maggiormente interessate dal peggioramento saranno quelle interne e montane, dove le piogge potranno risultare abbondanti. Sull’alta pianura sono attesi fenomeni localmente intensi, mentre lungo il litorale le precipitazioni dovrebbero mantenersi su valori più contenuti.



Il cielo resterà coperto fin dal mattino, con un’evoluzione diurna che non porterà miglioramenti significativi: nel corso della giornata il tempo sarà ancora instabile, con piogge abbondanti e possibili temporali.

Temperature comprese tra 12 e 20 gradi

Le temperature resteranno nel complesso miti, ma senza particolari aumenti a causa della copertura nuvolosa e delle piogge. In pianura le minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 18 e 20 gradi. Sulla costa valori simili nelle ore più calde, con minime tra 14 e 16 gradi e massime tra 18 e 20 gradi.