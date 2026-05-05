Friulana muore cadendo dal quarto piano a Bibione

Tragedia oggi a Bibione, dove una donna di 52 anni, residente in provincia di Udine, è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo. La caduta non le ha lasciato scampo: quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

La caduta dal quarto piano

Secondo le prime informazioni, la 52enne si trovava nella località balneare veneziana insieme al marito. La coppia era arrivata a Bibione per aprire la propria casa in vista della stagione estiva. La tragedia si è consumata in circostanze ancora al vaglio dei carabinieri. Gli investigatori non escludono, al momento, nessuna ipotesi: la caduta potrebbe essere stata provocata da un malore oppure da un gesto volontario.

L’allarme e le indagini.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il corpo della donna sull’asfalto e hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem 118, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile.

Il marito della donna, secondo quanto si è appreso, non era presente al momento della disgrazia. Avrebbe saputo quanto accaduto solo al suo rientro nell’abitazione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Saranno gli elementi raccolti nelle prossime ore a chiarire cosa sia successo.