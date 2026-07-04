Incendi in montagna, riprese le operazioni di spegnimento sul Monte Raut

Sono riprese nella tarda mattinata di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio in località Monte Raut, nel territorio comunale di Andreis, in provincia di Pordenone. Dopo i monitoraggi effettuati dal Corpo forestale, alle 11.40 è stato disposto un nuovo intervento con l’elicottero del Servizio aereo regionale, impiegato per proseguire le attività sull’area interessata dalle fiamme.



Sul posto stanno operando la Stazione forestale di Polcenigo e i volontari della squadra comunale di Andreis, impegnati nelle attività di supporto e controllo dell’area.

Monitorato l’incendio sul Monte Cordapiccola

Resta sotto osservazione anche la situazione in località Monte Cordapiccola, nel Comune di Tramonti di Sopra, dove l’incendio si era sviluppato nella giornata di giovedì 2 luglio 2026.



La Stazione forestale di Barcis sta continuando a monitorare l’area interessata. Sono ancora visibili alcune fumarole, segnale della presenza di combustione sotterranea. Al momento, tuttavia, non è richiesto alcun tipo di intervento operativo.

Fumarole anche a Cima del Forat

Controlli in corso anche in località Cima del Forat, nel Comune di Forni di Sotto, in provincia di Udine. L’incendio si era generato nella giornata di martedì 30 giugno 2026 su un costone roccioso.



La zona è monitorata dalla Stazione forestale di Ampezzo. Anche in questo caso sono visibili fumarole riconducibili a combustione sotterranea, ma al momento non risultano necessari ulteriori interventi.



Le attività di sorveglianza proseguiranno per verificare l’evoluzione dei focolai e prevenire eventuali riprese delle fiamme.