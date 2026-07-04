Il Concerto del Risveglio a Pagnacco domenica 5 luglio alle 6.30 sul prato del Museo di Storia Contadina di Fontanabona.
Torna domenica 5 luglio il tradizionale Concerto del Risveglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale del Comune di Pagnacco. L’evento prenderà il via alle 6.30 sul prato del Museo di Storia Contadina di Fontanabona, dove il pubblico potrà assistere a un concerto all’alba immerso nel paesaggio delle colline.
Protagoniste dell’edizione 2026 saranno le musiciste del quartetto 4ROSES – Armonie d’archi in collina, che accompagneranno il sorgere del sole con un repertorio pensato per creare un dialogo tra musica, natura e paesaggio.
Un’esperienza tra cultura e natura
Il Concerto del Risveglio offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere il compendio di Fontanabona e il Museo di Storia Contadina attraverso un’esperienza che unisce cultura, benessere e convivialità.
Al termine dell’esibizione sarà proposta una colazione preparata dalla Pro Loco Pagnacco. Chi lo desidera potrà poi partecipare a una passeggiata nel compendio di Fontanabona, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi del territorio comunale. Gli organizzatori consigliano al pubblico di portare un cuscino o un plaid per assistere al concerto in maggiore comfort.
L’organizzazione
L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagnacco con la collaborazione della Comunità Collinare del Friuli, di Cultura Nuova e della Pro Loco Pagnacco, che curerà anche la colazione conclusiva.
Il Concerto del Risveglio Pagnacco è a ingresso libero. In caso di maltempo sarà rinviato a domenica 19 luglio, mantenendo invariato il programma.