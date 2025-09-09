Mareggiate a Lignano, 1,8 milioni di euro per il ripascimento delle spiagge

Confermato l’impegno per il ripascimento del litorale di Lignano: in arrivo anche lo studio per contrastare gli effetti delle mareggiate.

Un investimento concreto per tutelare uno dei gioielli del turismo friulano: la Regione conferma il proprio impegno nei confronti di Lignano Sabbiadoro, destinando 1,8 milioni di euro alle operazioni di ripascimento del litorale, fondamentali per garantire la fruibilità della spiaggia e la tenuta della stagione turistica. L’annuncio è stato dato oggi a Trieste dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, durante un incontro con i presidenti di Lisagest, Roberto Falcone, e del Consorzio Spiaggia Viva, Michele Battiston.

In virtù delle note questioni di incertezza sul futuro delle concessioni nella località balneare, i rappresentanti dei gestori hanno presentato la richiesta all’assessore affinché la Regione copra anche i costi di carotaggio e analisi relativi alla progettazione (in capo ai concessionari) delle opere di ripascimento.

“Lignano è uno dei ‘testimonial’ dell’industria turistica ‘Io sono FVG’ – ha sottolineato l’assessore Scoccimarro – quindi è indiscusso l’impegno economico e delle professionalità della Direzione a sostegno delle attività ricettive del comune riverasco”. L’esponente dell’Esecutivo ha accolto l’istanza, ricordando che “per metà ottobre prossimo dovremmo avere i primi risultati dello studio pilota per contrastare gli effetti delle mareggiate sempre più intense. In questo modo, potremo garantire interventi strategici e strutturali che trasformeranno lo straordinario in ordinario”.