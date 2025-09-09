Il film è stato girato principalmente a Cividale del Friuli.

Arriva nelle sale italiane dal 9 ottobre La ragazza del coro, titolo d’esordio della regista Urška Djukić, girato principalmente a Cividale del Friuli, distribuito dalla Tucker Film e premiato al 75° Festival di Berlino con il prestigioso Premio FIPRESCI nella sezione Perspectives. Un riconoscimento che conferma la forza e l’originalità di una voce autoriale tra le più interessanti del panorama europeo.

Protagonista è Lucia, una ragazzina dall’animo particolarmente sensibile che canta nel coro di una scuola cattolica. In un contesto fatto di regole, silenzi e aspettative, Lucia si ritrova ad affrontare per la prima volta domande profonde e scomode: a chi appartiene il mio corpo? Come si imparano le regole del cuore e della vita?

Attraverso le interpretazioni autentiche di Jara Sofija Ostan e Mina Švajger, il film mette in scena con delicatezza e forza la scoperta della sessualità, i conflitti interiori e le dinamiche sociali che accompagnano la crescita. “Cercavo una ragazza che si trovasse in quella fase di transizione tra la fanciullezza e la femminilità – ha raccontato la regista – Volevo qualcuno che avesse grazia, che irradiasse qualcosa, che fosse luminoso. Ho scelto Jara Sofija Ostan perché ho capito subito che aveva qualcosa di magico: sembrava un’anima antica intrappolata in un corpo di ragazza che si stava lentamente risvegliando”.

La ragazza del coro è una produzione SPOK Films (Slovenia), in co- produzione con Staragara IT (Italia), 365 Films (Croazia), Non-Aligned Films (Serbia), Nosorogi (Slovenia), OINK (Slovenia). Produzione associata: Sister Production (Francia), con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.