Grazie ai diversi collegamenti marittimi che partono da Lignano Sabbiadoro, si possono vivere escursioni che cominciano sull’acqua e attraversano secoli di storia, natura e cultura. Continuano con successo i collegamenti marittimi di TPLFVG tra Lignano, Grado e Aquileia e Lignano e Marano Lagunare. Non si tratta solo di un servizio di trasporto, ma di un modo diverso di vivere il territorio, in modo lento, emozionale e sostenibile.



Un territorio dove storia, cultura, enogastronomia e natura si mescolano in modo avvincente, dando vita a soggiorni sempre più personalizzabili, dove scoprire suggestive lagune ricamate da canne palustri e barene, assistere a inaspettati voli di aironi e navigare lungo fiumi dalle biodiversità immutate.



I due collegamenti rappresentano l’occasione perfetta per esplorare questi luoghi divenuti sempre più meta prediletta di tutti gli amanti del turismo esperienziale, di quella filosofia di vacanza che induce a viaggiare per conoscere, vivere nuove esperienze ed emozioni, seguendo anche l’ispirazione del momento.



“Niente traffico, niente stress: solo mare, laguna, orizzonti aperti e panorami da scoprire… anche con la tua bicicletta” – questo è il motto che accompagna l’iniziativa.



Lignano-Grado: la traversata con la motonave Rosa dei Venti dura circa un’ora e venticinque minuti via mare, o un’ora e quaranta via Porto Buso. A Grado è possibile anche proseguire il viaggio verso Aquileia con Il Battello Santa Maria (durata del viaggio un’ora circa). Da Grado è facilmente raggiungibile in bici la Riserva Naturale Valle Canal Novo, un’area naturale protetta.



Lignano-Marano Lagunare: il collegamento offre una traversata di circa 40 minuti. Il servizio, che nel 2024 ha registrato un significativo aumento di passeggeri (+7.215 rispetto all’anno precedente), prevede cinque corse giornaliere, più una serale nei mesi di luglio e agosto. Da Marano poi in bici è facilmente raggiungibile la Riserva Naturale Valle Cavanata, un’area naturale concepita su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni per l’educazione e la conservazione ambientale del patrimonio lagunare.



Al costo di un euro è possibile caricare la propria bicicletta sulla motonave, trasformando il viaggio in un perfetto connubio tra navigazione e cicloturismo, nel massimo rispetto per l’ambiente.

X-River – “Across the river Tagliamento”

Completa l’offerta di mobilità sostenibile X-River – “Across the river Tagliamento”, il servizio di traghetto (gestito da Arriva Udine ) che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione attraversando il fiume Tagliamento.

La traversata di 5 minuti permette di godere della vista della foce, del mare che si apre all’orizzonte e della particolare vegetazione fluviale. Il traghetto può trasportare fino a 25 persone con bici al seguito, con corse in partenza ogni 40 minuti. Il costo è di 1 euro a persona (bicicletta inclusa), mentre i bambini fino a 10 anni non compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un adulto.

Perché scegliere una di queste esperienze? Perché è slow, concede il tempo per assaporare ogni momento. Racconta un territorio in modo autentico e rispettoso, svelando storie millenarie che si intrecciano con paesaggi incontaminati. Unisce la leggerezza del mare alla profondità della storia, creando un equilibrio perfetto tra relax e scoperta culturale. Offre una prospettiva unica sul paesaggio, quella che solo l’acqua può regalare, permettendo di vedere questi luoghi da un punto di vista completamente diverso. È un’esperienza multisensoriale che coinvolge vista, udito, olfatto e anima in un percorso che diventa ricordo indelebile.

Informazioni utili.

Collegamenti Lignano – Grado e Grado – Aquileia (gestiti da APT Gorizia)

Orari di servizio fino al 31 agosto 2025: partenze da Lignano – Sbarco dei Pirati – Darsena Porto Vecchio: ore 8:30 e15:30; partenze da Grado Molo Torpediniere: ore 10:30 e 17:20; partenza da Grado per Aquileia – Molo Torpediniere: ore 10:15 e 14:30.



Dal 1^ settembre al 12 ottobre:

partenze da Lignano Sbarco dei Pirati – Darsena Porto Vecchio: ore 8:45 e 15:30; partenze da Grado Molo Torpediniere: ore 10:35 e 17:20; partenza da Grado per Aquileia: ore 10:35 e 14:30



Tariffe e servizi:

trasporto biciclette (+ 1 euro)

servizio operativo da martedì a domenica fino al 12 ottobre 2025

prenotazione consigliata, specialmente nei weekend e in alta stagione

Informazioni e prenotazioni: www.aptgorizia.it

Biglietti acquistabili:

A bordo della motonave

App TPLFVG e APP GLIMBLE FVG

In tutte le biglietterie Core e Active Tpl Fvg

Il servizio è gratuito per i possessori della FVG CARD (1 viaggio su ogni linea)

Collegamento Lignano – Marano Lagunare (gestito da Arriva Udine)

Orari giugno-settembre 2025:

partenze da Lignano Sabbiadoro – Sbarco dei Pirati – Darsena Porto Vecchio: ore 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 e 23:15*

*Servizio serale attivo dal 1° luglio al 31 agosto



partenze da Marano Lagunare – Porto – Vecchia pescheria – : ore 9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 e 22:30*

Biglietti acquistabili:

A bordo della motonave

In tutte le biglietterie Core e Active Tpl Fvg

Presso rivendite autorizzate a Marano Lagunare, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Lignano Sabbiadoro e Udine

App TPLFVG e APP GLIMBLE FVG

trasporto biciclette (+ 1 euro)

Informazioni www.tplfvg.it

Collegamento Lignano – Bibione (gestito da Arriva Udine)

Servizio X-River: passo barca che collega le due sponde del fiume Tagliamento. Trasportare fino a 25 persone con bicicletta con partenze ogni 40 minuti da maggio a fine ottobre, dalle 9:20 alle 19:20. Imbarco a Lignano Riviera vicino al Ristorante Alla Vecchia Finanza e alla darsena di Marina Uno (banchina sud). Il costo è di 1 euro.