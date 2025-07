Torna la 27ª Sagra dello Struzzo a Pozzuolo del Friuli.

Si accendono i riflettori sulla 27ª Sagra dello Struzzo. Dal 25 luglio al 3 agosto 2025, Pozzuolo del Friuli si trasformerà nella capitale gastronomica di questa carne rossa estremamente magra, apprezzata per l’alto contenuto di proteine e le importanti proprietà nutritive come ferro, omega-3, omega-6 e vitamine del gruppo B.

Non si tratta di una sagra qualunque, ma della prima in Italia dedicata a questo singolare uccello incapace di volare e che in passato veniva allevato nel territorio da più allevatori. Presso gli stand gastronomici sarà possibile ordinare piatti a base di struzzo in diverse declinazioni: dal ragù allo spezzatino, dal goulash alle polpette. Il tutto anche affiancando numerose proposte tradizionali e della cucina locale.

“Inizialmente, la carne di struzzo arrivava direttamente dal nostro comune, che vantava ben tre allevamenti“, spiega Elisa Gasparini, presidente della Pro Loco di Pozzuolo del Friuli, organizzatrice della festa. “Purtroppo, l’ultima attività produttiva locale dedicata al più grande volatile vivente ha chiuso due anni fa. Ma proprio per non perdere il legame con la nostra storia, continuiamo a proporre carne del territorio, a chilometro zero, proveniente da un allevamento di Magnano in Riviera”.

La sagra attira circa un migliaio di visitatori a serata ed è gemellata con quella dello struzzo di Governolo, in provincia di Mantova, che a giugno ha ospitato una delegazione dei volontari di Pozzuolo per il suo ventennale.

In campo oltre 200 volontari.

Saranno circa 200 i volontari all’opera. “La nostra associazione è orgogliosa di poter contare su un ricambio generazionale costante, con collaboratori che vanno dai 10 ai 90 anni”, afferma Gasparini. “Mescolano esperienza, conoscenza, voglia di imparare e di contribuire a far crescere una sagra che consente di raccogliere risorse per tutte le altre numerose iniziative della Pro Loco rivolte in particolare ai giovani, dal centro di aggregazione giovanile al centro estivo attualmente in corso.”

A sottolineare il valore dell’associazionismo locale è anche il primo cittadino di Pozzuolo del Friuli, Gabriele Bressan, cresciuto lui stesso nel gruppo giovani della Pro loco e che fin dall’adolescenza si è dato da fare tra i tavoli e i banconi della sagra. “La Sagra dello Struzzo rappresenta uno degli appuntamenti cardine dell’estate friulana”, dichiara il Sindaco Bressan. “È la dimostrazione lampante di come l’impegno dell’associazionismo locale sia una risorsa fondamentale, capace di tenere viva e coesa la nostra comunità, anno dopo anno.”

Gli eventi.

Il programma degli eventi è pensato per offrire intrattenimento a tutte le età. Oltre alle tradizionali orchestre di liscio e alla musica dal vivo, un’area giovani dedicata proporrà un palco con band emergenti, DJ set, aperitivi e una birreria. Uno degli appuntamenti più attesi, in particolare da bambini e famiglie, è l’ormai celebre Schiuma Party, un momento di puro divertimento che ogni anno coinvolge centinaia di partecipanti. Non mancherà inoltre la tradizionale pesca di beneficenza, con numerosi premi gastronomici.

Con un’attenzione alla sostenibilità, evidenziata dall’utilizzo di piatti in ceramica e stoviglie in metallo, i primi ad aver adottato questo modello green in provincia, e un occhio di riguardo per le famiglie, grazie a un menù con prezzi sostenibili, la Sagra dello Struzzo si conferma un evento inclusivo. “Abbiamo voluto contenere i prezzi per supportare le famiglie che affrontano le sfide del caro vita”, aggiunge Gasparini, assicurando un servizio sempre efficiente, con attese massime di 15-18 minuti anche nelle serate di punta.