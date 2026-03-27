Riparte la stagione del passo barca Lignano-Bibione.

Sabato 28 marzo segna la ripartenza della stagione di X River – Across the river Tagliamento, il passo barca che consente di attraversare il fiume Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e Bibione in modo rapido, sostenibile e suggestivo. Il servizio sarà attivo fino al 1° novembre 2025.

Con il grande successo delle stagioni precedenti e l’elevato gradimento espresso dagli utenti, X River si conferma una soluzione apprezzata sia da turisti che da residenti. La traversata, della durata di circa 5 minuti, offre un’esperienza unica grazie alla possibilità di ammirare la foce del Tagliamento, la sua vegetazione tipica e la vista sul mare aperto.

L’imbarco a Lignano è situato presso il porto turistico Marina Uno, mentre a Bibione l’approdo si trova lungo la pista ciclabile che conduce al Faro. Il servizio è particolarmente indicato anche per i ciclisti: è infatti possibile imbarcare biciclette, favorendo una mobilità sostenibile e integrata. Il traghetto può trasportare fino a 25 persone con bici al seguito, con corse ogni 30 minuti.

Calendario

28 marzo – 30 aprile: sabato e festivi – dalle 09.00 alle 19.15 (ultima partenza da Bibione 19.00)

sabato e festivi – (ultima partenza da Bibione 19.00) 1° maggio – 6 settembre: giornaliero – dalle 09.00 alle 19.15 (ultima partenza da Bibione 19.00)

giornaliero – (ultima partenza da Bibione 19.00) 7 settembre – 30 settembre: giornaliero – dalle 09.00 alle 18.45 (ultima partenza da Bibione 18.30)

giornaliero – (ultima partenza da Bibione 18.30) 3 ottobre – 25 ottobre: sabato e festivi – dalle 09.00 alle 17.45 (ultima partenza da Bibione 17.30)

sabato e festivi – (ultima partenza da Bibione 17.30) 31 ottobre – 1° novembre: dalle 09.00 alle 16.45 (ultima partenza da Bibione 16.30)

Il servizio potrebbe subire variazioni o sospensioni in caso di condizioni meteo avverse.

Tariffe e biglietti

Il costo del viaggio è di 1,00 € a persona, comprensivo del trasporto della bicicletta. I bambini fino a 10 anni non compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di regolare biglietto. I biglietti sono acquistabili direttamente a bordo o presso le rivendite autorizzate, tra cui Casa del ciclo in via Punta Tagliamento a Lignano.

Un’esperienza tra natura e mobilità sostenibile

X River non è solo un servizio di trasporto, ma un’opportunità per vivere un’esperienza immersiva nella natura, ideale per ciclisti, escursionisti e amanti del turismo slow. Il collegamento rappresenta un importante valore aggiunto per la mobilità sostenibile e per l’offerta turistica delle due rinomate località balneari, facilitando il passaggio tra le spiagge di Lignano e Bibione.