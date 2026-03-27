A Palmanova torna la Pasquetta sui Bastioni: una giornata tra eventi e natura

Le novità e il programma della Pasquetta sui Bastioni a Palmanova.

Dai Bastioni fino alla Piazza, Palmanova si prepara per l’edizione 2026 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 6 aprile, dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, il mercato in Piazza, le visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO. Sul sito del Comune di Palmanova il programma completo.



Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport e musica. Oppure diversi percorsi di visite guidate, anche dedicate ai bambini, per scoprire la Fortezza di Palmanova. In Piazza Grande sarà possibile fare acquisti tra le bancarelle del Mercato, dell’antiquariato e hobbistica, assisterespettacoli itineranti e musica o scoprire Palmanova con la Sala Video Multimediale e il Virtual Lift – Ascensore Virtuale di Borgo Udine 4.

Attività, laboratori e novità 2026

Sui Bastioni tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori didattici per bambini di mosaico, aquiloni, tessitura, danze popolari e giochi di legno oltre alla Fattoria didattica (prenotazioni Infopoint ProPalma oppure www.propalma.it). Non mancheranno spettacoli di danze, musica e canti con melodie cantate e danzate della tradizione popolare e dalla musica balcanica, minipartite di pallavolo, percorsi Nordic Walking e corsa.



Novità 2026 anche la possibilità di ricovero delle biciclette con un parcheggio bici gratuito e custodito, assistenza meccanica gratuita e ricarica bici elettriche.



Con l’Ascensore Virtuale è possibile ammirare la città stellata dal cielo, fino allo spazio, simulando la salita attraverso video reali su schermi led immersivi ed effetti sonori (biglietto: 7 euro, gratis under 14). Nella Sala Video i visitatori troveranno un videomapping 3D della Fortezza, narratori virtuali, proiezioni che presenteranno un percorso storico-culturale attraverso luoghi, persone, vicende storiche della Città Fortezza di Palmanova (biglietto: 3 euro, gratis under 14). Biglietto unico: Sala-Ascensore-Gallerie: 12 euro, gratis under 14.

Le parole dell’amministrazione comunale.

“Ogni anno migliaia di persone vengono a godersi questo inizio di primavera a Palmanova. Molte famiglie approfittano di questi ampi, attrezzati e curati spazi verdi per divertirsi, giocare e trascorre una giornata all’aria aperta. Vedere i Bastioni UNESCO così vivi e pieni di gente è uno spettacolo unico. Di anno in anno la Pasquetta a Palmanova registra un costante incremento di presenze, persone che apprezzano la città stellata ele attività che qui vengono realizzate”, il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.



E aggiunge Silvia Savi, assessore a cultura e turismo: “Palmanova a Pasquetta offre un ampio panorama di attività, tra cui anche diverse visite guidate, anche a luoghi spesso chiusi al pubblico, come il Labirinto del Leone. Quest’anno, oltre alla Sala Video Multimediale, sarà aperto in Borgo Udine 4 anche il Virtual Lift – Ascensore Virtuale, dove poter fare un viaggio virtuale inedito nella Fortezza. A questo si uniranno laboratori, musica, sport, danze, nonché il buon cibo con lo stand della Pro Palma e l’offerta dei ristoranti cittadini. Alle associazioni cittadine che collaborano alla Pasquetta deve andare il nostro ringraziamento, con la consapevolezza che il tessuto associativo cittadino è molto forte, competente e organizzato”.

Info utili, stand gastronomico e visite guidate

Tutti possono organizzarsi in autonomia con cibi e bevande, coperte, tavoli e sedute. Non possono essere accesi fuochi liberi (solo griglie con piedi), avendo cura di non lasciare traccia e dotandosi di adeguato metodo d’estinzione. Il pic-nic sui Bastioni potrà anche essere gustato con carne grigliata, patate fritte, panini e bevande dello stand gastronomico della ProPalma, presente sui Bastioni. Qui saranno in vendita piatti caldi di carne, patate fritte, panini vegetariani o con salsiccia, bevande, vino e birra.



Infine il ricco programma di visite guidate. Quella alle Gallerie sotterranee del Rivellino, Bastione Donato, cascatelle e Porta Udine (inizio visita alle ore 10.00 – 11.00 – 14.00 – 15.00 – prenotazioni e partenza da Gazebo informativo sui Bastioni, Costo a persona: 8 euro – Gratis under 14 e disabili). Dalle ore 10 alle ore 17 (con prenotazioni e partenza da Gazebo informativo sui Bastioni), Il Labirinto del Leone, Caccia al tesoro nel labirinto di canne di bambù di oltre 6.000 mq, a cura degli scout CNGEI di Palmanova.



Per ogni informazione è possibile contattare l’Info Point Palmanova PromoTurismo FVG: info.palmanova@promoturismo.fvg.it Tel. 0432 92 48 15.