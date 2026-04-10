Esercitazione antincendio in pineta a Lignano: il test per proteggere 117 ettari di bosco

Lignano Sabbiadoro si prepara a un’importante mattinata di test per proteggere il proprio patrimonio verde. Nella giornata di domani, sabato 11 aprile, tra le 8.30 e le 11.00, la Pineta di Riviera sarà il centro di un’esercitazione antincendio congiunta che coinvolgerà la Protezione civile comunale e regionale, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e la Polizia locale. Le attività si concentreranno in particolare nelle zone di via delle Terme e via delle Arti, che saranno interessate dalle manovre operative.

Gli obiettivi del test operativo

L’iniziativa punta a mettere alla prova la capacità di risposta rapida in un’area naturale considerata zona speciale di conservazione. Come spiega l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Donà, “l’esercitazione ha l’obiettivo di testare il nuovo impianto antincendio realizzato lungo parte del perimetro della pineta, oltre a verificare l’efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti in caso di emergenza”.

Un patrimonio naturale da difendere

L’area interessata si estende per circa 117 ettari e rappresenta un contesto naturalistico di pregio, ma storicamente vulnerabile ai roghi. La zona è stata infatti teatro di episodi di incendio e presenta criticità legate alla sicurezza di residenti e abitazioni limitrofe. “Quella di domani è un’attività che unisce prevenzione, tecnologia e collaborazione tra Enti – sottolinea l’assessore Donà -, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per il territorio e la comunità”.

Tecnologia contro i roghi: sensori e telecamere

Oltre alle infrastrutture idriche realizzate dopo il grave incendio che ha colpito Bibione nel 2022, l’attenzione sarà rivolta all’innovativa telecamera termica installata dalla Protezione civile regionale sull’acquedotto di Pineta. Questo dispositivo tecnologico è capace di rilevare tempestivamente la presenza di fumo e le variazioni anomale di temperatura. Si tratta di segnali precoci fondamentali per attivare i soccorsi prima che le fiamme possano propagarsi nel bosco, proteggendo così residenti e turisti della località balneare.