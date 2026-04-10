di 83 anni

E’ tornato alla Casa del Padre monsignor Francesco Millimaci. Ne danno il triste annuncio tutti coloro che gli hanno voluto bene.



I funerali avranno luogo lunedì 13 aprile alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Pagnacco con arrivo in chiesa alle ore 14.00.



La camera ardente sarà aperta sabato 11 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e lunedì 13 aprile dalle ore 8.30 presso la Casa Funeraria Marchetti a Udine in via Tavagnacco, 150.



Seguirà sepoltura presso il cimitero di Moio Alcantara (Messina).



Un Santo Rosario sarà recitato domenica 12 aprile alle ore 19.00 nella chiesa di Plaino.



Pagnacco, 10 aprile 2026



MARCHETTI CASA FUNERARIA UDINE (via Tavagnacco, 150)

MARCHETTI ONORANZE FUNEBRI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312