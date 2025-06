Un premio internazionale per il piano del verde di Lignano

Il riconoscimento per il piano del verde di Lignano Sabbiadoro al City’Scape Award.

Terzo premio nella categoria forestazione urbana e riqualificazione paesaggistica degli spazi urbani, per il piano del verde di Lignano Sabbiadoro, presentato al City’Scape Award, premio internazionale di eccellenza in architettura e pianificazione urbana. Un evento che celebra il connubio tra architettura e paesaggio con un focus sui progetti che mirano a creare un equilibrio tra costruito e ambiente, organizzato da Paysage e dalla rivista internazionale di architettura TopScape e promosso dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori.

A ritirare il premio venerdì alla Triennale, nel Palazzo dell’Arte di Milano, Anna Costa architetto e paesaggista con il suo gruppo di lavoro costituito da Giulia Gatta, paesaggista e gli architetti Barbara Carron e Christian Orlando e per il Comune di Lignano Sabbiadoro l’Assessore al verde e ai lavori pubblici del Comune di Lignano Sabbiadoro, Marco Donà, assieme alla responsabile settore edilizia e territorio, Cristina Driusso.

Le motivazioni della giuria.

“Un prestigioso riconoscimento internazionale che segna un punto di svolta per Lignano e premia la lungimiranza di quanto portato avanti con determinazione da questa maggioranza”, ha commentato Donà a margine della consegna del premio.

Secondo la giuria che ha assegnato il premio, il piano del verde di Lignano Sabbiadoro offre «una visione strutturale della città, integrando architettura, natura e benessere con un approccio strategico e sistemico, che innerva la pianificazione urbana con le reti ecologiche, le biodiversità e nuove forme di accessibilità, disegnando un’infrastruttura verde continua e inclusiva, per una città più resiliente, vivibile e sostenibile».

“Un progetto ambizioso, che trasformerà Lignano in un luogo dove il benessere, la qualità della vita e il rispetto per l’ambiente saranno al centro di ogni scelta. Una città del futuro, dove innovazione, sostenibilità e qualità della vita andranno di pari passo. L’amministrazione è pronta a raccogliere la sfida – ha aggiunto l’esponente di giunta – maggiormente motivati dal riconoscimento internazionale appena ricevuto e assegnato alla qualità del lavoro dei progettisti”.

“Siamo stati uno dei primi Comuni italiani ad adottare un piano del verde, un documento strategico per costruire assieme una città sempre più verde e sempre più vivibile, pensando al “verde”, non più solo come elemento decorativo, ma come forza vitale che plasma il paesaggio e aiuta la salute e il benessere”.