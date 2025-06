I servizi e le attività per il benessere degli anziani a Udine.

Anche nell’estate 2025 il Comune di Udine si fa promotore di una vasta gamma di servizi e iniziative rivolte agli anziani, con l’obiettivo di contrastare la solitudine, stimolare la partecipazione attiva e sostenere il benessere psicofisico della popolazione più matura. Il progetto cardine di questa rete è “No alla Solit’Udine”, promosso dal Comune in collaborazione con diverse associazioni, che offrono un ricco programma di attività destinate agli anziani.

Il punto di accesso principale ai servizi è il Numero Verde 800 20 19 11, attivo con operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e negli altri orari tramite segreteria telefonica. Attraverso questa linea gratuita è possibile richiedere consegne di farmaci e referti medici, aiuto per la spesa o per piccole commissioni, compagnia a domicilio, accompagnamento a visite sanitarie, trasporti, prenotazioni, informazioni sui corsi attivi e molto altro. Le richieste possono essere fatte sia direttamente dalle persone interessate, sia da enti, associazioni o conoscenti.

Le attività.

Il progetto però non si limita ai servizi a domicilio ma è arricchito da moltissime attività aperte e gratuite organizzate dalle associazioni aderenti.



Ogni martedì mattina alle ore 9.00, con ritrovo presso il parcheggio di via R. Di Giusto (davanti alla chiesa), il gruppo “Camminare è salute”, organizzato dal centro “Zovins di une volte”, propone passeggiate accessibili a tutti, anche a persone in carrozzina, per mantenersi in movimento e socializzare all’aria aperta.



Sempre presso il centro di aggregazione “Zovins di une volte” in via Cividale 26, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sono aperti spazi di incontro, gioco e socializzazione, con attività come scacchi, burraco e altri giochi da tavolo.



Per chi desidera trascorrere una giornata al mare, il servizio propone la “Giornata insieme al mare”, prevista il 25 giugno, con partenza alle ore 8.20 dall’Autostazione di viale Europa Unita. I partecipanti raggiungeranno Lignano Sabbiadoro, dove potranno usufruire di ombrellone e sdraio, passeggiare in pineta, partecipare a sessioni di acquagym e ginnastica, o pranzare presso il self-service del Villaggio Turistico Bella Italia. L’iniziativa, realizzata insieme ad AUSER, ANTEAS e Amici del Salotto, è riservata a gruppi di anziani autosufficienti (massimo 15 persone per viaggio).



Ogni sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30, presso la sede ANVOLT in via Marangoni 87, si tengono incontri di counseling di gruppo per offrire ascolto, condivisione e sostegno emotivo.

Ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30, sempre in via Marangoni, è invece in programma lo stretching dei meridiani, un’attività ispirata alla medicina orientale, per il riequilibrio energetico e fisico.



Sempre in via Marangoni 87 è attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30, e il sabato dalle 8.00 alle 17.00, l’ambulatorio ANVOLT per visite di prevenzione gratuite, senza ticket né impegnativa ma con offerta consapevole: ginecologiche, dermatologiche, senologiche, nutrizionistiche, con servizi aggiuntivi come pap-test ed ecografie.

L’Università della Terza Età “P. Naliato” APS, presso la sede di via Piemonte 82/9, propone numerose attività motorie. Dal 9 giugno al 28 luglio, ogni lunedì e mercoledì mattina dalle 9.00 alle 10.00 si tengono i corsi di Pilates, mentre dalle 10.00 alle 11.00 si svolgono quelli di ginnastica posturale e pelvica. In orario pomeridiano, il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, si tiene il corso di Pilates Matwork.



In parallelo, si svolge un corso di ginnastica dolce, il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00, dal 3 giugno al 24 luglio. Il giovedì mattina dalle 8.30 partono le camminate del ciclo “Camminiamo per conoscere”, che uniscono movimento e scoperta del territorio.

Accanto all’attività fisica, l’UTE propone anche percorsi artistici e culturali. Il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00, dal 6 giugno al 25 luglio, si tiene il corso di acquerello. Inoltre, tutti i martedì di luglio dalle 10.00 alle 12.00 è in programma il ciclo di incontri letterari “Riflessioni sull’amore nel Decameron”.



A Feletto, presso il laboratorio di piazza Indipendenza, proseguono fino a luglio i laboratori di ceramica e pittura, con diversi orari: il lunedì dalle 15.00 alle 19.00 per l’acquerello; il martedì dalle 15.00 alle 18.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30, e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 per la ceramica con vari artisti locali.



Il calendario delle attività si conclude con un appuntamento musicale: sabato 28 giugno alle ore 20.45, presso la Casa delle Associazioni di via Brigata Re 29, l’Associazione Coesi presenta il concerto gratuito “Parole in musica”, con il gruppo I Soliti Ignoti. Un evento aperto a soci e simpatizzanti, con canzoni che parlano di attualità, relazioni e quotidianità in modo ironico, profondo e coinvolgente.



“Le persone anziane rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità. Garantire loro benessere, presenza, ascolto e attività è un dovere e un atto di giustizia sociale. Con ‘No alla Solit’Udine’ e il lavoro della nostra rete di associazioni, che ringrazio per il prezioso lavoro quotidiano, vogliamo offrire vicinanza concreta e opportunità di relazione e partecipazione attiva”, dichiara Stefano Gasparin, Assessore alla Salute e all’Equità Sociale del Comune di Udine.