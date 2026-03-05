A Lignano Pineta torna il Puro Cioccolato Festival.

Il Puro Cioccolato Festival torna ad animare con gusto e dolcezza l’inizio della primavera di Lignano. L’appuntamento è in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 nella piazza del Sole, a Lignano Pineta.

Per tre giorni, una quindicina di stand animeranno la piazza, con maestri cioccolatieri e artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo degustazioni, specialità regionali e creazioni innovative dedicate al cioccolato, in un’atmosfera di festa.

“Accogliamo con entusiasmo il ritorno di un evento che in pochi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel calendario delle manifestazioni cittadine – commenta il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi – portando vitalità, presenze e opportunità economiche al di fuori dei cosiddetti mesi turistici tradizionali”.

“Da tempo – prosegue Giorgi – stiamo lavorando con convinzione per allungare la stagione turistica, valorizzando Lignano tutto l’anno. Eventi come il Puro Cioccolato Festival dimostrano che la nostra città può essere attrattiva anche nei mesi primaverili, offrendo proposte originali e capaci di richiamare visitatori”.

“L’evento si pone come un ulteriore momento di intrattenimento all’interno di un fine settimana che già vede il ritorno di una manifestazione gastronomica di forte richiamo, come la Festa delle Cape – conclude il sindaco – e, con essa, rappresenta un’occasione concreta di promozione territoriale”.